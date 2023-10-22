В Баку совершил экстренную посадку борт Air Canada |
В Баку подтвердили участие в министериале «3+3» в Тегеране |
ЕС может пролонгировать действие ограничений цен на газ |
Анкара: F-16 уже находятся в Азербайджане (видео) |
Azersun стал чемпионом Европы (фото, видео) |
Главы МИД встретятся в Иране в формате «3+3» |
Азербайджанский дипломат: Попытки Запада вооружить Армению не служат миру |
ОЗА: Франция продолжает грязную деятельность против Азербайджана |
США усилят силы ПВО на Ближнем Востоке |
Главное Армия

Анкара: F-16 уже находятся в Азербайджане (видео)

Анкара: F-16 уже находятся в Азербайджане (видео)

Учения «Мустафа Кемаль Ататюрк-2023» начнутся завтра. Самолёты F-16, которые примут участие в учениях, уже находятся в Азербайджане

Об этом говорится в сообщении Минобороны Турции в соцсети Х.

Теги:
Из этой рубрики
ЦАХАЛ ликвидировал замглавы ракетных войск ХАМАС
Армия

ЦАХАЛ ликвидировал замглавы ракетных войск ХАМАС

2023/10/22, 16:51
Анкара: F-16 уже находятся в Азербайджане (видео)
Армия

Анкара: F-16 уже находятся в Азербайджане (видео)

2023/10/22, 15:10
ISW: Россия попытается выявить недостатки в ПВО Украины
Армия

ISW: Россия попытается выявить недостатки в ПВО Украины

2023/10/22, 14:42
За сутки Россия потеряла в Украине почти тысячу человек
Армия

За сутки Россия потеряла в Украине почти тысячу человек

2023/10/22, 12:51
Израиль вывел из строя сирийские аэропорты (обновлено)
Армия

Израиль вывел из строя сирийские аэропорты (обновлено)

2023/10/22, 11:46
Уничтожением ХАМАС займется в Израиле специальная служба
Армия

Уничтожением ХАМАС займется в Израиле специальная служба

2023/10/22, 11:31
США усилят силы ПВО на Ближнем Востоке
Армия

США усилят силы ПВО на Ближнем Востоке

2023/10/22, 10:46
Израиль ударил с упреждением по вражеским боевикам (видео)
Армия

Израиль ударил с упреждением по вражеским боевикам (видео)

2023/10/22, 10:44
За сутки в Украине произошло около 80 боестолкновений
Армия

За сутки в Украине произошло около 80 боестолкновений

2023/10/22, 09:47