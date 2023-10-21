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В Азербайджане стартует фестиваль музыки и театра Zafar

В Азербайджане стартует фестиваль музыки и театра Zafar

По случаю 8 ноября – Дня Победы с 22 октября по 8 ноября текущего года при организации Министерства культуры пройдет музыкальный и театральный фестиваль Zafar («Победа»).

В рамках фестиваля в Баку, Гяндже, Сумгайыте, Исмаиллинском, Билясуварском, Сабирабадском и Хачмазском районах пройдут мероприятия, посвященные исторической победе Азербайджана.

В рамках фестиваля предусмотрены красочные программы с участием творческих коллективов и солистов, концерт, состоящий из симфонических произведений и вокально-хоровых номеров, посвященных нашей исторической победе, и другие культурные мероприятия.

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