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Байрамов рассказал зарубежным послам об уникальной возможности для мира в регионе (фото)

Байрамов рассказал зарубежным послам об уникальной возможности для мира в регионе (фото)

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главами аккредитованных в стране дипломатических миссий европейских государств.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.

На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы отношений между Азербайджаном и европейскими странами, региональная ситуация вслед за последними антитеррористическими мероприятиями Азербайджана, а также возможные перспективы развития в процессе мира и нормализации с Арменией.

Министр Джейхун Байрамов, напомнив, что с момента подписания 10 ноября трехстороннего заявления наша страна неоднократно поднимала на различных платформах вопрос о наличии на своих суверенных территориях незаконных армянских вооруженных формирований, что является основным источником угрозы, подчеркнул важность для мира и стабильности в регионе легитимных антитеррористических мероприятий, проведенных нашей страной 19-20 сентября.

Было отмечено, что президентом Азербайджана будет гарантирована безопасность, а также языковые и культурные права жителей Карабахского региона нашей страны, и с этой целью осуществляется регистрация на портале реинтеграции.

Министр подчеркнул, что хотя за почти 30 лет оккупации так называемым режимом не было создано возможности для посещения территории ни одним учреждением ООН, сразу после завершения антитеррористических мероприятий Азербайджаном по согласованию с офисом ООН в стране был организован визит в Карабах двух миссий, в состав которых вошли представители Женевского и Нью-Йоркского отделений.

Министр Джейхун Байрамов заявил, что с тех пор, как Азербайджан и Армения восстановили свою независимость, в регионе возникла уникальная историческая возможность для мира.

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