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Франция пролоббировала новую антиазербайджанскую авантюру, а поддержала ее Литва

Франция пролоббировала новую антиазербайджанскую авантюру, а поддержала ее Литва

События на Ближнем Востоке продолжают оставаться темой номер один в международной повестке дня. Как уже рассказывал Minval, 18 октября в Саудовской Аравии состоялась внеочередное заседание Исполнительного Комитета Организации Исламского Сотрудничества на уровне министров.

Посвящено оно было палестино-израильскому конфликту, точнее, новой войне на Ближнем Востоке. Азербайджан на этой встрече представлял глава МИД нашей страны Джейхун Байрамов.

Отметим, что из 57 государств-членов ОИС во встрече приняли участие только 22 государства, а именно, Азербайджан, Бангладеш, Бахрейн, Чад, Алжир, сама Палестина, Индонезия, Иран, Ирак, Камерун, Кувейт, Ливан, Ливия, Малайзия, Мавритания, Гамбия, Пакистан, страна-хозяйка Саудовская Аравия, Сомали, Тунис и Турция. Сам факт участия Азербайджана во встрече в такой ситуации уже свидетельствует о принципиальной позиции страны. Той самой, которую наша страна декларировала открыто и чётко, и которая не изменилась: Азербайджан в соответствии с нормами международного права, включая соответствующие резолюции ООН, выступает за решение палестино-израильского конфликта на основе принципа создания палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. А именно эту позицию Джейхун Байрамов и озвучил на встрече.

Кроме того, Азербайджан выделил Агентству ООН по Ближнему Востоку 1,6 млн. долларов США – для помощи палестинским беженцам.

Здесь нужно провести «красные линии». Именно в Азербайджане была провозглашена первая на мусульманском Востоке светская демократическая республика. Свой выбор в пользу светской демократии наша страна подтвердила и после восстановления независимости в 1991-м году. Но при этом Азербайджан в своей внешней политике не забывает и об исламской солидарности. И это не слова, а реальные дела. Также Азербайджан подтвердил свою приверженность мирной повестке.

Но вот что интересно. Практически синхронно со встречей ОИС свою онлайн-встречу на уровне министров иностранных дел провёл Евросоюз. И принял очередную антиазербайджанскую бумажку – как и следовало ожидать, изобилующую фейками и дешёвыми «наездами».

Честно говоря, нет сомнений, что заказчиком очередного балагана выступила Франция. Как удалось выяснить «Минвалу», тем более примечательно, что среди государств, поддержавших это заявление, оказалась и Литва. Та самая Литва, которая на южнокавказском треке, не успев выбраться из одного скандала, с упоением плюхается в другой. А ещё такие страны, как Литва, даже внутри Евросоюза с готовностью берут на себя роль чужих прокси и марионеток. А если заказчиком выступает Франция, то оказывается в первых рядах очередной антиазербайджанской провокации.

Здесь без труда можно увидеть и очередное проявление исламофобии, и попытки подменить коренные интересы Евросоюза узкогрупповым лоббизмом, и неумение просчитать последствия собственных действий хотя бы на шаг вперёд. Как и в другой авантюре – как рассказали наши источники, в ближайшие дни ожидается продление срока деятельности миссии ЕС в Армении. Понятно, что Франция видит в этой миссии инструмент своей неоколониальной политики, рассчитывая превратить эту миссию едва ли не в полноценную военную базу не то НАТО, не то «европейской армии», о создании которой в пику НАТО мечтает Макрон.

Но, похоже, авторы этой затеи забыли старую политическую истину. Во-первых, не получится строить долгосрочные планы в отношении государств, которые меняют свою внешнеполитическую ориентацию со скоростью флюгера. Во-вторых, на армянском треке у Евросоюза пока что большие планы, но вместо реальных дивидендов – лишь испорченные отношения с Азербайджаном.

А в-третьих, европейские политики в очередной раз провалили экзамен на серьезность и солидность.

Отдел политики Minval.az

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