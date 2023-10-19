В Волгограде открыта обновленная мемориальная доска Ази Асланову

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В Волгограде у школы номер 91 Краснооктябрьского района состоялась церемония открытия новой мемориальной доски дважды Герою Советского Союза, участнику Сталинградской битвы, гвардии генерал-майору танковых войск Ази Асланову.

В церемонии приняли участие представители национальной культурной автономии азербайджанцев Западного административного округа города Москва, защитница Сталинграда – ветеран Второй мировой войны Мария Рохлина, депутаты Волгоградской городской Думы Геннадий Кузнецов и Илдырым Гасанов, педагоги и учащиеся школы, передает Азертадж.

В школе номер 91 все эти годы чтят память знаменитого азербайджанца, легендарного защитника Сталинграда.

«У нас нет школьного музея, но целый этаж школы оформлен плакатами и стендами, посвященными памяти Ази Асланова. Каждый год появляются новые материалы, мы приглашаем гостей, которые рассказывают ребятам об этом замечательном человеке. Мы хотим пригласить на праздник в гости внука героя, его зовут так же, как деда, он живет в Баку», – рассказала директор образовательного учреждения Татьяна Горшкова.

Мемориальная доска на здании школы обновляется уже в третий раз: дополнялся текст, сама доска требовала ремонта, а теперь на ней появился портрет героя. Новую доску помогли сделать представители национальной культурной автономии азербайджанцев Западного административного округа города Москвы. Ее руководитель Али Казымов от лица всех членов организации поблагодарил волгоградцев и передал теплые приветствия от семьи Ази Асланова.

«Мы всегда будем помнить и чтить наших героев и увековечивать их имена. Народы России и Азербайджана очень многое связывает. Во время Второй мировой войны наши деды и отцы плечом к плечу воевали против фашистских захватчиков и победили», – сказал Али Казымов.

Самым почетным гостем торжественной церемонии стала еще одна участница московской делегации – ветеран Второй мировой войны, защитница Сталинграда и Курска Мария Рохлина. В годы войны 80 лет назад юная девушка-санинструктор выносила с поля боя раненых, на ее счету сотни спасенных жизней. Сегодня ей 99 лет, но, несмотря на почтенный возраст, участница Сталинградской битвы приехала, чтобы принять участие в памятных мероприятиях – Ази Асланова она знала лично.

«Здесь, на сталинградской земле, мы дали отпор гитлеровской чуме и не дали фашистам пройти дальше. Обращаюсь ко всем жителям от имени живых и павших – берегите память о наших воинах, берегите звание города-героя!», – обратилась ко всем участникам церемонии ветеран войны.

Собравшиеся почтили память Ази Асланова и всех героев Второй мировой войны минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.

Участник боевых действий в Афганистане, депутат городской Думы Илдырым Гасанов уверен, что в нынешнее время патриотические мероприятия приобретают особую значимость.

«Мы увидели серьезные лица ребят, слышали, как выразительно они читали стихи о войне, в которой принимали участие представители самых разных национальностей Советского Союза, – отметил депутат. – Молодое поколение действительно знает и чтит наших героев».

Важность сохранения исторической памяти защитников Сталинграда и героев Второй мировой войны подчеркнул заместитель председателя Волгоградской городской Думы Геннадий Кузнецов.

«Очень важно, чтобы дети знали и помнили их имена и брали с них пример беззаветного мужества и любви к Родине», – сказал вице-спикер гордумы.