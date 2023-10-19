Франция пролоббировала новую антиазербайджанскую авантюру, а поддержала ее Литва |
Глава Минобороны Израиля анонсировал ввод войск в Газу |
Матч Бельгия-Швеция, прерванный из-за теракта, не будет доигран |
Турция увеличит военный бюджет сразу на 150% |
Гваделупа не принимает позицию Франции по предоставлении статуса автономии |
Минобороны сообщило об ужесточении правил в армии и уволило некоторых военных |
Казахстан запретил экспорт 106 видов товаров в Россию |
Турция объявила траур по жертвам в Газе (обновлено) |
3 года назад армия Азербайджана освободила 13 сел Джебраильского района |
Главное Общество

В Волгограде открыта обновленная мемориальная доска Ази Асланову

В Волгограде открыта обновленная мемориальная доска Ази Асланову

В Волгограде у школы номер 91 Краснооктябрьского района состоялась церемония открытия новой мемориальной доски дважды Герою Советского Союза, участнику Сталинградской битвы, гвардии генерал-майору танковых войск Ази Асланову.

В церемонии приняли участие представители национальной культурной автономии азербайджанцев Западного административного округа города Москва, защитница Сталинграда – ветеран Второй мировой войны Мария Рохлина, депутаты Волгоградской городской Думы Геннадий Кузнецов и Илдырым Гасанов, педагоги и учащиеся школы, передает Азертадж.

В школе номер 91 все эти годы чтят память знаменитого азербайджанца, легендарного защитника Сталинграда.

«У нас нет школьного музея, но целый этаж школы оформлен плакатами и стендами, посвященными памяти Ази Асланова. Каждый год появляются новые материалы, мы приглашаем гостей, которые рассказывают ребятам об этом замечательном человеке. Мы хотим пригласить на праздник в гости внука героя, его зовут так же, как деда, он живет в Баку», – рассказала директор образовательного учреждения Татьяна Горшкова.

Мемориальная доска на здании школы обновляется уже в третий раз: дополнялся текст, сама доска требовала ремонта, а теперь на ней появился портрет героя. Новую доску помогли сделать представители национальной культурной автономии азербайджанцев Западного административного округа города Москвы. Ее руководитель Али Казымов от лица всех членов организации поблагодарил волгоградцев и передал теплые приветствия от семьи Ази Асланова.

«Мы всегда будем помнить и чтить наших героев и увековечивать их имена. Народы России и Азербайджана очень многое связывает. Во время Второй мировой войны наши деды и отцы плечом к плечу воевали против фашистских захватчиков и победили», – сказал Али Казымов.

Самым почетным гостем торжественной церемонии стала еще одна участница московской делегации – ветеран Второй мировой войны, защитница Сталинграда и Курска Мария Рохлина. В годы войны 80 лет назад юная девушка-санинструктор выносила с поля боя раненых, на ее счету сотни спасенных жизней. Сегодня ей 99 лет, но, несмотря на почтенный возраст, участница Сталинградской битвы приехала, чтобы принять участие в памятных мероприятиях – Ази Асланова она знала лично.

«Здесь, на сталинградской земле, мы дали отпор гитлеровской чуме и не дали фашистам пройти дальше. Обращаюсь ко всем жителям от имени живых и павших – берегите память о наших воинах, берегите звание города-героя!», – обратилась ко всем участникам церемонии ветеран войны.

Собравшиеся почтили память Ази Асланова и всех героев Второй мировой войны минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.

Участник боевых действий в Афганистане, депутат городской Думы Илдырым Гасанов уверен, что в нынешнее время патриотические мероприятия приобретают особую значимость.

«Мы увидели серьезные лица ребят, слышали, как выразительно они читали стихи о войне, в которой принимали участие представители самых разных национальностей Советского Союза, – отметил депутат. – Молодое поколение действительно знает и чтит наших героев».

Важность сохранения исторической памяти защитников Сталинграда и героев Второй мировой войны подчеркнул заместитель председателя Волгоградской городской Думы Геннадий Кузнецов.

«Очень важно, чтобы дети знали и помнили их имена и брали с них пример беззаветного мужества и любви к Родине», – сказал вице-спикер гордумы.

В Волгограде открыта обновленная мемориальная доска Ази Асланову

Теги:
Из этой рубрики
До завтрашнего утра в стране сохранится нестабильная погода
Общество

До завтрашнего утра в стране сохранится нестабильная погода

2023/10/19, 19:43
Пашазаде получил в Египте премию
Общество

Пашазаде получил в Египте премию

2023/10/19, 18:57
Между Баку и Агстафой будет курсировать дополнительный ж/д-состав
Общество

Между Баку и Агстафой будет курсировать дополнительный ж/д-состав

2023/10/19, 18:15
Прокурор потребовал для Айдына Закиева 19 лет тюрьмы
Общество

Прокурор потребовал для Айдына Закиева 19 лет тюрьмы

2023/10/19, 17:26
В Волгограде открыта обновленная мемориальная доска Ази Асланову
Общество

В Волгограде открыта обновленная мемориальная доска Ази Асланову

2023/10/19, 16:48
Завтра в Баку возможны дожди
Общество

Завтра в Баку возможны дожди

2023/10/19, 13:45
МВД снова предупреждает о мошенниках
Общество

МВД снова предупреждает о мошенниках

2023/10/19, 13:08
Эмин Гусейнов: С середины 2025 года мы сможем начать переселение в город Агдам
Общество

Эмин Гусейнов: С середины 2025 года мы сможем начать переселение в город Агдам

2023/10/19, 12:50
Движение транспорта на Джаванширском мосту будет ограничено
Общество

Движение транспорта на Джаванширском мосту будет ограничено

2023/10/19, 11:40