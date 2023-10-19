Американская разведка считает завышенным число погибших в больнице в Газе

237 Просмотров

Американские и израильские разведданные показывают, что при взрыве в больнице Аль-Ахли в Газе погибли не 500 человек, как ранее заявил Минздрав сектора Газа, а «несколько десятков». Об этом Newsweek заявил высокопоставленный представитель американской разведки.

По его словам, в разведслужбе уверены, что Израиль не атаковал больницу, а «выпущенная из сектора Газа ракета упала рядом с больницей, а не на нее».

«Мы не знаем, сколько точно людей погибло, и Израиль этого пока не знает. <…> Но разведданные, наши и израильские, показывают, что их [погибших] самое большее несколько десятков», — заявил представитель разведки, подчеркнув, что это также является трагедией.

В то же время он отметил, что завышенное палестинской стороной число погибших демонстрируют «очередной случай массового преувеличения и вопиющей лжи со стороны ХАМАСА».