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Омбудсмен: Для расследования военных преступлений Армении проводится мониторинг

Омбудсмен: Для расследования военных преступлений Армении проводится мониторинг

С целью расследования военных преступлений, совершенных Арменией как во время Отечественной войны, так и в послевоенный период, проводится мониторинг.

Об этом заявила Уполномоченная по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева на VII Международной научно-практической конференции «Проблемы защиты прав человека: обмен положительным опытом омбудсменов по их полномочиям».

Выступая с докладом на тему «Деятельность омбудсмена Азербайджана в период войны и послевоенное время» на мероприятии, в котором были представлены омбудсмены из 47 стран мира, уполномоченная по правам человека подчеркнула роль института омбудсмена, а также Национальных институтов по правам человека, в эффективной защите прав и свобод человека и представила информацию о деятельности института омбудсмена Азербайджана в соответствующем направлении, сообщает «Репорт».

Отметив, что произошедшие в последние годы война и террористические акты привели к нарушению фундаментальных прав человека, гуманитарному кризису, омбудсмен также рассказала о военных преступлениях, совершенных на азербайджанских землях, которые на протяжении почти тридцати лет находились под армянской оккупацией.

С.Алиева отметила, что по итогам Второй Карабахской войны азербайджанские земли были освобождены от оккупации в соответствии с требованиями международного права и восстановлена территориальная целостность страны.

Омбудсмен подчеркнула, что профильным международным организациям и структурам, осуществляющим деятельность в области защиты прав человека, адресованы обращения, отчеты и заявления, содержащие доказательства грубых нарушений международного гуманитарного права. Уполномоченная по правам человека также отметила, что в первой Карабахской войне пропали без вести около 4 тыс. азербайджанцев, о судьбе которых Армения до сих пор не представила информацию.

Говоря о минном терроре, учиненном армянской стороной на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях, С.Алиева отметила, что после Второй Карабахской войны жертвами мин стали сотни людей. В завершение омбудсмен выразила надежду, что отношения между институтами в сфере защиты прав человека будут и дальше укрепляться, эффективная деятельность и конструктивный диалог будут продолжены.

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