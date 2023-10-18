Раиси и Абдоллахиян резко осудили удар по больнице в секторе Газа

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Мир после удара по больнице в секторе Газа должен объединиться против Израиля. Такое мнение выразил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

«После ужасающего преступления сионистского режима, совершившего бомбардировку и массовое убийство более тысячи невинных женщин и детей в больнице [Аль-Ахли], пришло время для глобального единения человечества против этого фальшивого режима, более ненавистного, чем «Исламское государство» и его машины для убийств», – написал он на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Также он добавил написанную на английском языке фразу: «Время вышло!».

Президент Ирана Эбрахим Раиси прокомментировал удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, назвав его военным преступлением.

«Пламя американо-израильских бомб, сброшенных сегодня вечером на невинных палестинцев, проходящих лечение после травм в больнице Газы, вскоре поглотит сионистов. Молчание свободного человека недопустимо перед лицом такого военного преступления. Иран, скорбит, как часть исламской уммы», — написал он на своей странице в социальной сети X.