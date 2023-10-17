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МИД Турции осудил израильскую атаку на больницу в секторе Газа

МИД Турции осудил израильскую атаку на больницу в секторе Газа

Мы глубоко потрясены тем, что сотни палестинцев погибли и многие другие получили ранения в результате сегодняшнего нападения на больницу в секторе Газа, и мы самым решительным образом осуждаем эти варварские нападения.

Об этом говорится в заявлении МИД Турции.

«Мы желаем милости нашим палестинским братьям, погибшим в результате нападений, и скорейшего выздоровления пострадавшим.

Неизбежно, что менталитет, направленный непосредственно против гражданского населения и наносящий удары по больницам и школам, будет привлечен к ответственности перед международным правом и совестью», – заявляет турецкое внешнеполитическое ведомство.

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