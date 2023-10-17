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Аббас объявил трехдневный траур по жертвам удара по больнице в Газе (видео)

Аббас объявил трехдневный траур по жертвам удара по больнице в Газе (видео)

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам авиаудара Израиля по больнице «Аль-Маамадани» в секторе Газа, в результате которого погибло несколько сотен человек.

«Президент объявил повсеместный траур и распорядился приспустить флаги на учреждениях в знак скорби по жертвам израильской агрессии», – говорится в сообщении канцелярии Аббаса, переданном агентством WAFA.

По информации телеканала Al Mayadeen, палестинский лидер покинул Амман, не дождавшись запланированной на четверг, 19 октября встречи с президентом США Джо Байденом, и вернулся срочно в Рамаллу. Видео 18+.

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