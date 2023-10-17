Установлены тарифы на проезд по дороге Баку-Губа-граница с РФ

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Состоялось очередное заседание Тарифного совета.

Как сообщили в Совете, установлены тарифы на проезда по новому участку автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией, построенного в качестве альтернативы традиционной дороге, и также тарифы на ряд лекарственных средств.

Тарифы на проезд по новой автомобильной дороге М-1 Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией, начинающейся в поселке Тагиев, с учетом НДС для легковых автомобилей и грузовых автомобилей массой до 3,5 тонн установлены в размере 9,3 гяпиков за 1 км (12 манатов за весь путь). Для грузовых автотранспортных средств и других машин и механизмов массой свыше 3,5 тонн тариф составит 11,6 гяпиков за 1 км (около 15 манатов на весь путь). Для автобусов тариф за 1 км этой дороги установлен на уровне 7,8 гяпиков (10 манатов за весь путь). Для прицепных и полуприцепных транспортных средств TIR цена составляет 19,4 гяпиков за 1 км (25 манатов за весь путь).

Решения вступят в силу с 20 октября 2023 года.