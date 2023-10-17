В Милли Меджлисе потребовали запретить арабам охотиться в Азербайджане

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Запретить туристам охотиться в Азербайджане. Такое предложение поступило от депутата Милли Меджлиса Сабира Рустамханлы на сегодняшнем обсуждении в парламенте законопроекта «Об охоте», сообщает Minval.az.

Депутат отметил, поездка в заповедник Гызылагач оставила впечатление, что там была война.

«В настоящее время в мире идет процесс опустынивания, поэтому нужно запретить иностранцам охотиться в нашей стране», – сказал он.

А поскольку в Азербайджан охотиться в основном едут арабы и граждане стран Персидского залива, то этот запрет, если он будет принят, распространится на них.