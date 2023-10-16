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Главное Общество

В Азербайджане из оборота изъяты наркотики на миллионы манатов (видео)

В Азербайджане из оборота изъяты наркотики на миллионы манатов (видео)

Главное управление по борьбе с наркотиками за последний месяц изъяло из незаконного оборота на “черном” рынке 240 килограммов наркотических средств на общую сумму 5 млн манатов.

Об этом сообщили из МВД.

В результате оперативных мероприятий в Баку и других регионах республики задержаны 53 человека, занимающихся контрабандой в страну наркотических средств и их продажей на территории республики.

В ходе операций из незаконного оборота изъято 240 килограммов наркотиков, в том числе 91 килограмм героина, 78 килограммов марихуаны, 40 килограммов метамфетамина, 31 килограмм опиума, гашиша, кокаина и других видов наркотиков, 4560 таблеток метадона, лирики, прегабалина, 162 куста культивированной и 4635 кустов дикорастущей конопли.

В ходе последних операций были задержаны члены организованной группировки – Ариф Гумбатов, Фарид Бахышов, Мирали Джафарли и Мирмагеррам Азизли. В общей сложности у них было обнаружено и изъято 43 килограмма наркотических и психотропных веществ. Указанные лица контрабандным путем поставляли наркотики из Ирана.

Сотрудниками Главного управления в ходе оперативных мероприятий в южном регионе были задержаны еще 5 лиц, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков на территории страны – Эльхас Алиев, Заур Салаев, Сабир Шафиев, Вугар Сулейманов и Ахмед Омаров. В общей сложности у них было обнаружено и изъято 63 килограмма наркотических средств и психотропных веществ.

По фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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