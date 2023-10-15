Ильхам Алиев: Мы претворили в жизнь мечту азербайджанского народа, которой он жил на протяжении десятилетий

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Трое клоунов, называвших себя «президентами», сидя здесь (в Ханкенди) бросали нам вызов, угрожали нам, оскорбляли нас. Мы же подходили к этому вопросу так же сдержанно и терпеливо, как сдержанно подходим ко всему.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев во время выступления после поднятия Государственного флага Азербайджана в городе Ханкенди 15 октября. Его слова приводит «Азертадж».

«Потому что мы знали, что придем сюда. Я это знал. Ровно 20 лет назад – 15 октября 2003 года я дал это обещание азербайджанскому народу и самому себе. Да, мы ждали 20 лет, а точнее, 17 лет», – сказал глава государства, напомнив, что наш Флаг был поднят в Шуше три года назад.

«Однако мы добились того, чего хотели, претворили в жизнь мечту азербайджанского народа, которой он жил на протяжении десятилетий. Мы восстановили достоинство азербайджанского народа. Мы вернули свои земли, восстановили нашу территориальную целостность и в то же время восстановили наше достоинство», – отметил глава государства.