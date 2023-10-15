Президент Алиев: Главная причина того, что мы сегодня находимся в Ханкенди – азербайджанский народ, сыны Азербайджана

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Главной причиной того, что мы сегодня находимся здесь (в Ханкенди) – азербайджанский народ, сыны Азербайджана. Мы вырастили такое молодое поколение, которое было готово идти и шло на смерть за Родину, за землю. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Мы склоняем головы перед их памятью. Мы, азербайджанский народ, в вечном долгу перед ними.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев во время выступления после поднятия Государственного флага Азербайджана в городе Ханкенди 15 октября, слова которого приводит «Азертадж».

«И три года назад, и в течение последних трех лет, и во время проведенной в сентябре антитеррористической операции азербайджанский солдат, офицер проявил истинный героизм, патриотизм, самоотверженность. Мы гордимся нашей армией, нашими Вооруженными силами, они – источник нашей гордости. Не только граждане Азербайджана, уверен десятки миллионов проживающих в мире азербайджанцев по праву гордятся азербайджанским солдатом и офицером, Азербайджанским государством», – подчеркнул глава государства.