ВВС Израиля вывели из строя аэропорт Алеппо (видео)

337 Просмотров

ВВС Израиля вновь атаковали международный аэропорт Алеппо, воздушная гавань выведена из строя. Об этом проинформировало в соцсети Министерство обороны Сирии.

«14 октября примерно в 23:35 Израиль совершил воздушную атаку со стороны Средиземного моря на международный аэропорт Алеппо. В результате ракетных ударов нанесён материальный ущерб, аэропорт вновь выведен из строя», — сказано в сообщении министерства.

Удар пришёлся по взлётно-посадочной полосе аэропорта. Израильская сторона объяснила атаку пуском ракет из Сирии по Голанским высотам.