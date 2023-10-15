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ВВС Израиля вывели из строя аэропорт Алеппо (видео)

ВВС Израиля вывели из строя аэропорт Алеппо (видео)

ВВС Израиля вновь атаковали международный аэропорт Алеппо, воздушная гавань выведена из строя. Об этом проинформировало в соцсети Министерство обороны Сирии.

«14 октября примерно в 23:35 Израиль совершил воздушную атаку со стороны Средиземного моря на международный аэропорт Алеппо. В результате ракетных ударов нанесён материальный ущерб, аэропорт вновь выведен из строя», — сказано в сообщении министерства.

Удар пришёлся по взлётно-посадочной полосе аэропорта. Израильская сторона объяснила атаку пуском ракет из Сирии по Голанским высотам.

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