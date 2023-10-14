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Самир Нуриев: Азербайджан занимает лидирующие позиции по экономическому развитию

Самир Нуриев: Азербайджан занимает лидирующие позиции по экономическому развитию

В результате мер, осуществляемых под руководством президента Ильхама Алиева, Азербайджан на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции в мире по параметрам экономического развития.

Об этом руководитель Администрации президента Самир Нуриев заявил на проходящей в Баку конференции «20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности».

По его словам, в 2003-2022 годах валовой внутренний продукт Азербайджана увеличился с 7,3 млрд долларов до 78,7 млрд долларов: «В 2003-2023 годах расходы государственного бюджета увеличились с 1,2 млрд манатов до 36,6 млрд манатов. Стратегические валютные резервы увеличились с 1,4 млрд долларов в 2003 году до 66,1 млрд долларов на 1 октября 2023 года. Общий объем инвестиций в экономику страны в 2003-2022 годах составил 310,4 млрд долларов. По сравнению с 2003 годом уровень бедности сократился с 44,7% до 5,5% в 2022 году, а среднемесячная заработная плата увеличилась с 77,4 до 839,4 маната».

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