3 года назад ВС Азербайджана освободили из-под армянской оккупации еще 8 сел |
Клаар: Важно, чтобы Баку и Ереван следовали позитивной повестке |
Совет ООН принял предложенную Азербайджаном резолюцию |
Азербайджанcкие футболисты победили Эстонию (фото, видео) |
Израиль бьет по всей Газе и провел локальные рейды в регионе |
Делегация Азербайджана в ПАСЕ осудила резолюцию организации по Карабаху |
Анкара осудила действия Израиля против Газы |
Мустафаев: Созданы все условия для мирной реинтеграции армян |
Президент Алиев провел беседу с Лукашенко (фото) |
Главное Мир

Палестинцы бегут из сектора Газа перед наступлением Израиля

Палестинцы бегут из сектора Газа перед наступлением Израиля

На фоне требований Израиля об эвакуации тысячи палестинцев в субботу, 14 октября, бежали из сектора Газа, спасаясь от надвигающегося наступления израильской армии в регионе. Накануне израильская армия призвала почти 1,1 млн палестинцев, проживающих в северной части сектора Газа, эвакуироваться в район пустыни, обосновав это тем, что в ближайшее время в регионе начнется массированная спецоперация.

По данным ООН, ранее уже более 300 тысяч палестинцев покинули свои дома, спасаясь от израильских авиаударов возмездия за нападение боевиков исламистского радикального движения ХАМАС на Израиль.

Спецдокладчица ООН по внутренним перемещенным лицам Паула Бетанкур выразила возмущение требованиями Израиля об эвакуации сектора Газа и назвала это преступлением против человечности.

«Немыслимо, чтобы более половины населения сектора Газа могло пересечь район активных боевых действий при отсутствии жизненно важных предметов и услуг без катастрофических гуманитарных последствий», – сказала она.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал незамедлительно обеспечить гуманитарный доступ ко всему сектору Газа, чтобы иметь возможность доставлять топливо, продовольствие и воду всем нуждающимся. На фоне резкой эскалации насилия в регионе Гутерриш подчеркнул важность уважения прав человека. «Даже войны имеют правила», – указал он.

Со своей стороны израильская армия сообщила, что за минувшие сутки Израиль нанес удары по отдельным районам сектора Газа с целью «очистить территорию от террористов и оружия» и «найти людей, пропавших без вести». Боевики ХАМАС заявили, что 13 октября в результате израильского авиаудара погибли 13 захваченных в Израиле заложников, в том числе иностранцы. Эта информация не имеет подтверждений из независимых источников.

В то же время армия Израиля в субботу утром сообщила, что в ходе одного из рейдов спецназа на территорию сектора Газа военные обнаружили тела погибших израильских заложников.

Теги:
Из этой рубрики
Палестинцы бегут из сектора Газа перед наступлением Израиля
Мир

Палестинцы бегут из сектора Газа перед наступлением Израиля

2023/10/14, 11:40
Нетаньяху: Действия Израиля в секторе Газа — это «только начало»
Мир

Нетаньяху: Действия Израиля в секторе Газа — это «только начало»

2023/10/14, 11:28
Саудовская Аравия приостанавливает нормализацию отношений с Израилем
Мир

Саудовская Аравия приостанавливает нормализацию отношений с Израилем

2023/10/14, 11:09
США прислали самолеты на Ближний Восток, чтобы помешать Ирану
Мир

США прислали самолеты на Ближний Восток, чтобы помешать Ирану

2023/10/14, 10:58
ЦАХАЛ ликвидировал Абу Мурада (видео)
Мир

ЦАХАЛ ликвидировал Абу Мурада (видео)

2023/10/14, 10:40
Журналист CNN извинилась за фейк
Мир

Журналист CNN извинилась за фейк

2023/10/14, 10:31
Болгария обложила налогом российский газ
Мир

Болгария обложила налогом российский газ

2023/10/14, 10:20
Израиль осудили за принудительное перемещение жителей Газы
Мир

Израиль осудили за принудительное перемещение жителей Газы

2023/10/14, 10:11
В плену у ХАМАС находятся более 120 гражданских лиц
Мир

В плену у ХАМАС находятся более 120 гражданских лиц

2023/10/14, 09:20