Израиль бьет по всей Газе и провел локальные рейды в регионе

Армия Израиля сообщила, что в настоящее время наносит удары по всей территории сектора Газа.
«В настоящее время ЦАХАЛ атакует военные объекты террористической организации ХАМАС на всей территории сектора Газа», — сказано в объявлении.
Представители ЦАХАЛ также сообщили телеканалу Fox News о том, что пехота и танки вошли в сектор Газа в пятницу для проведения «локальных рейдов» в целях поиска похищенных израильтян и очистки территории от потенциальных палестинских боевиков.
Вглубь территории Газы солдаты ЦАХАЛ не вошли.