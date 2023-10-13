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Израиль бьет по всей Газе и провел локальные рейды в регионе

Израиль бьет по всей Газе и провел локальные рейды в регионе

Армия Израиля сообщила, что в настоящее время наносит удары по всей территории сектора Газа.

«В настоящее время ЦАХАЛ атакует военные объекты террористической организации ХАМАС на всей территории сектора Газа», — сказано в объявлении.

Представители ЦАХАЛ также сообщили телеканалу Fox News о том, что пехота и танки вошли в сектор Газа в пятницу для проведения «локальных рейдов» в целях поиска похищенных израильтян и очистки территории от потенциальных палестинских боевиков.

Вглубь территории Газы солдаты ЦАХАЛ не вошли.

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