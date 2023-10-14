Неймар получил попкорном по голове (видео)

Неймар попал в немилость к болельщикам сборной Бразилии. Случилось это после того, как «пентакампеоны» в рамках квалификации чемпионата мира-2026, на своем поле сыграли вничью с национальной командой Венесуэлы (1:1).
После матча фанаты были очень недовольны таким результатом и стали бросать предметы на поле. Один из агрессивных болельщиков специально швырнул в голову 31-летнему капитану «селесао» пачку из попкорна, когда тот направлялся в подтрибунное помещение. Футболист сразу пытался выяснить отношения с болельщиком, но представители сборной увели его.
EITA! O QUE FOI ISSO? JOGARAM PIPOCA NO NEYMAR E ELE FICOU REVOLTADO! MANDOU O TORCEDOR PRA AQUELE LUGAR! ⚠️🚨 Alerta de clima muito tenso na Arena Pantanal! Pqp! O que aconteceu? O camisa 10 ficou muito bravo! 🤬🤬🤬 pic.twitter.com/49XtPfHZG5
— TNT Sports BR (@TNTSportsBR) October 13, 2023