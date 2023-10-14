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Неймар получил попкорном по голове (видео)

Неймар получил попкорном по голове (видео)

Неймар попал в немилость к болельщикам сборной Бразилии. Случилось это после того, как «пентакампеоны» в рамках квалификации чемпионата мира-2026, на своем поле сыграли вничью с национальной командой Венесуэлы (1:1).

После матча фанаты были очень недовольны таким результатом и стали бросать предметы на поле. Один из агрессивных болельщиков специально швырнул в голову 31-летнему капитану «селесао» пачку из попкорна, когда тот направлялся в подтрибунное помещение. Футболист сразу пытался выяснить отношения с болельщиком, но представители сборной увели его.

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