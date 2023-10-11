Украинские дети посетили Исмаиллинский район (фото)

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Организована экскурсия в Исмаиллинский район для 30 украинских детей, привезенных в Азербайджан и привлеченных к реабилитационным мероприятиям.

Экскурсию организовало Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Согласно информации отдела по связям с общественностью министерства, дети ознакомились с историческим наследием Азербайджана в поселке Басгал Исмаиллинского района, прогулялись по улицам сохранившего свой колорит поселка.

В период реабилитации будет организована поездка украинских детей и в Шамахы.

Ранее они посетили Габалинский археологический центр. В центре дети ознакомились с историей Азербайджана посредством наглядных экспонатов.

Отметим, что поездка 30 детей из Украины в нашу страну организована Государственным агентством медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения. В рамках 15-дневной программы социальной реабилитации детей, размещенных в Габалинском детском реабилитационном центре агентства, оказывается поддержка в стабилизации их эмоционального состояния, а также в обеспечении их интеграции в общество.

Дети проходят такие лечебные процедуры, как лечебный массаж, лечебный бассейн и ванна, арт-терапия, трудотерапия, индивидуальные и групповые терапии с участием профессионального психолога.