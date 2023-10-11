Ракеты, боеприпасы и многое другое. США предоставили Киеву военную помощь на $200 млн

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Соединенные Штаты Америки сегодня, 11 октября, объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 200 млн долларов. Об этом сообщает Министерство обороны США.

В него вошли:

Ракеты противовоздушной обороны AIM-9M;

Оборудование противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);

Дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

Дополнительные артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

Высокоточные авиационные боеприпасы;

Средства радиоэлектронной борьбы;

Ракеты для ПТРК TOW;

ПТРК АТ-4;

Стрелковое оружие и более 16 миллионов патронов к стрелковому оружию;

Подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;

Запасные части, учебные боеприпасы, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

«Этот пакет помощи в сфере безопасности является важным сигналом неизменной приверженности Соединенных Штатов поддержке украинского народа перед лицом российского вторжения», – говорится в сообщении.