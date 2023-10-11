Ракеты, боеприпасы и многое другое. США предоставили Киеву военную помощь на $200 млн

Соединенные Штаты Америки сегодня, 11 октября, объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 200 млн долларов. Об этом сообщает Министерство обороны США.
В него вошли:
Ракеты противовоздушной обороны AIM-9M;
Оборудование противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);
Дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
Дополнительные артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
Высокоточные авиационные боеприпасы;
Средства радиоэлектронной борьбы;
Ракеты для ПТРК TOW;
ПТРК АТ-4;
Стрелковое оружие и более 16 миллионов патронов к стрелковому оружию;
Подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
Запасные части, учебные боеприпасы, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.
«Этот пакет помощи в сфере безопасности является важным сигналом неизменной приверженности Соединенных Штатов поддержке украинского народа перед лицом российского вторжения», – говорится в сообщении.