«Мы за создание Палестинского государства»: Путин о войне Израиля и ХАМАС |
Алиев назвал альтернативу российскому посредничеству в переговорах между Баку и Ереваном |
Алиев: Премьер Армении 6 часов летит в Гранаду, а в Бишкек прилететь не может |
Израилю грозит война на пять фронтов |
Песков высказался о дальнейшей судьбе миротворцев РФ в Карабахе |
ЦАХАЛ уничтожил Исламский университет в Газе (видео) |
Израиль наносит удары по Ливану (видео) |
Армения не учится на своих ошибках |
Киев: Россия знала о подготовке нападения на Израиль |
Главное Армия

Израилю грозит война на пять фронтов

Израилю грозит война на пять фронтов

Израилю грозит война на пять фронтов, заявили специалисты ближневосточного центра Le Beck, который базируется в Бахрейне и Саудовской Аравии.

«Мы имеем дело с очень длительным конфликтом, который даёт множество отправных точек для более широкой эскалации», — заявили эксперты.

«Иран и его союзники сделали проблему палестинцев опорой своей идеологии и поэтому не могут просто оставаться в стороне, — говорят в Le Beck. — Сообщалось о нападениях из Ливана. Атаки из Сирии или даже Ирака и Йемена не следует списывать со счетов. <…> Израиль (верит он в это или нет) воздерживается от обвинений Ирана, зная, что это ещё больше загонит его в угол и приведёт к многосторонней войне».

Эксперты полагают, что Иран уже продемонстрировал, что может начать войну на несколько фронтов. Но поскольку Израиль отказывается от прямых выпадов против Тегерана, то пока что война на несколько фронтов маловероятна, считают в Le Beck.

Теги:
Из этой рубрики
Израилю грозит война на пять фронтов
Армия

Израилю грозит война на пять фронтов

2023/10/11, 14:31
Сирия обстреляла Израиль и получила в ответ артиллерийский удар
Армия

Сирия обстреляла Израиль и получила в ответ артиллерийский удар

2023/10/11, 00:02
США предоставят Украине боеприпасы для HIMARS и вооружение для ПВО
Армия

США предоставят Украине боеприпасы для HIMARS и вооружение для ПВО

2023/10/10, 22:57
ЦАХАЛ столкнется с иранскими противотанковыми ракетами
Армия

ЦАХАЛ столкнется с иранскими противотанковыми ракетами

2023/10/10, 22:33
Еще один американский авианосец может взять курс на Израиль
Армия

Еще один американский авианосец может взять курс на Израиль

2023/10/10, 22:21
Израиль переходит в полноценное наступление на Газу
Армия

Израиль переходит в полноценное наступление на Газу

2023/10/10, 21:59
Украина отбила вражеские атаки на пяти направлениях
Армия

Украина отбила вражеские атаки на пяти направлениях

2023/10/10, 21:47
Украина получит вскоре еще 10 немецких танков
Армия

Украина получит вскоре еще 10 немецких танков

2023/10/10, 21:01
Сын Нетаньяху будет воевать против боевиков ХАМАС
Армия

Сын Нетаньяху будет воевать против боевиков ХАМАС

2023/10/10, 20:45