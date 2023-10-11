Израилю грозит война на пять фронтов

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Израилю грозит война на пять фронтов, заявили специалисты ближневосточного центра Le Beck, который базируется в Бахрейне и Саудовской Аравии.

«Мы имеем дело с очень длительным конфликтом, который даёт множество отправных точек для более широкой эскалации», — заявили эксперты.

«Иран и его союзники сделали проблему палестинцев опорой своей идеологии и поэтому не могут просто оставаться в стороне, — говорят в Le Beck. — Сообщалось о нападениях из Ливана. Атаки из Сирии или даже Ирака и Йемена не следует списывать со счетов. <…> Израиль (верит он в это или нет) воздерживается от обвинений Ирана, зная, что это ещё больше загонит его в угол и приведёт к многосторонней войне».

Эксперты полагают, что Иран уже продемонстрировал, что может начать войну на несколько фронтов. Но поскольку Израиль отказывается от прямых выпадов против Тегерана, то пока что война на несколько фронтов маловероятна, считают в Le Beck.