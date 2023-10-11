ЦАХАЛ уничтожил Исламский университет в Газе (видео) |
Израиль наносит удары по Ливану (видео) |
Армения не учится на своих ошибках |
Киев: Россия знала о подготовке нападения на Израиль |
Сирия обстреляла Израиль и получила в ответ артиллерийский удар |
США выступили за прочный мир и стабильность на Южном Кавказе |
Пашинян готов открыть региональные коммуникации без обеспечения безопасности Россией |
США предоставят Украине боеприпасы для HIMARS и вооружение для ПВО |
ЦАХАЛ столкнется с иранскими противотанковыми ракетами |
Главное Мир

Турция возглавила миротворческую миссию НАТО в Косово

Турция возглавила миротворческую миссию НАТО в Косово

Турция впервые возглавила миротворческий контингент НАТО в Косово (KFOR).

Об этом сообщает пресс-служба KFOR.

До этого KFOR руководила Италия – Ведьло Микеле Ристучча на церемонии в Приштне передал полномочия турецкому генералу Озкану Улутасу.

Отметим, что миссию KFOR создали в соответствии с резолюцией Совбеза ООН в 1999 году. В настоящее время она насчитывает 4500 военнослужащих из 27 стран, шесть из которых не являются членами НАТО.

Теги:
Из этой рубрики
ЦАХАЛ уничтожил Исламский университет в Газе (видео)
Мир

ЦАХАЛ уничтожил Исламский университет в Газе (видео)

2023/10/11, 12:49
В ХАМАС заявили, что напали на Израиль в ответ на готовившуюся операцию
Мир

В ХАМАС заявили, что напали на Израиль в ответ на готовившуюся операцию

2023/10/11, 12:27
Израиль наносит удары по Ливану (видео)
Мир

Израиль наносит удары по Ливану (видео)

2023/10/11, 12:09
В московском метро столкнулись два поезда, есть пострадавшие (видео)
Мир

В московском метро столкнулись два поезда, есть пострадавшие (видео)

2023/10/11, 12:06
Какие факторы помешали израильским спецслужбам остановить атаку ХАМАС?
Мир

Какие факторы помешали израильским спецслужбам остановить атаку ХАМАС?

2023/10/11, 11:20
В Израиль прибыла первая партия оружия из США
Мир

В Израиль прибыла первая партия оружия из США

2023/10/11, 11:16
Зеленский заявил, что пойдет на второй президентский срок при одном условии
Мир

Зеленский заявил, что пойдет на второй президентский срок при одном условии

2023/10/11, 10:21
На Алтае нашли могилу тюркского воина и неизвестные наскальные тюркские изображения (фото)
Мир

На Алтае нашли могилу тюркского воина и неизвестные наскальные тюркские изображения (фото)

2023/10/11, 10:07
Турция возглавила миротворческую миссию НАТО в Косово
Мир

Турция возглавила миротворческую миссию НАТО в Косово

2023/10/11, 09:47