Турция возглавила миротворческую миссию НАТО в Косово

Турция впервые возглавила миротворческий контингент НАТО в Косово (KFOR).
Об этом сообщает пресс-служба KFOR.
До этого KFOR руководила Италия – Ведьло Микеле Ристучча на церемонии в Приштне передал полномочия турецкому генералу Озкану Улутасу.
Отметим, что миссию KFOR создали в соответствии с резолюцией Совбеза ООН в 1999 году. В настоящее время она насчитывает 4500 военнослужащих из 27 стран, шесть из которых не являются членами НАТО.
KFOR Commander, Major General Angelo Michele Ristuccia 🇮🇹 handed over the command of the #NATO-led #KFOR mission in #Kosovo to his Turkish successor Major General Özkan Ulutaş 🇹🇷 during a ceremony held at Camp Film City in Pristina. pic.twitter.com/QY1kkGImrp
— NATO Kosovo Force – KFOR (@NATO_KFOR) October 10, 2023