Турция возглавила миротворческую миссию НАТО в Косово

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Турция впервые возглавила миротворческий контингент НАТО в Косово (KFOR).

Об этом сообщает пресс-служба KFOR.

До этого KFOR руководила Италия – Ведьло Микеле Ристучча на церемонии в Приштне передал полномочия турецкому генералу Озкану Улутасу.

Отметим, что миссию KFOR создали в соответствии с резолюцией Совбеза ООН в 1999 году. В настоящее время она насчитывает 4500 военнослужащих из 27 стран, шесть из которых не являются членами НАТО.