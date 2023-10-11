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Аллахшукюр Пашазаде высказался об акциях по сожжению Корана в Европе

Аллахшукюр Пашазаде высказался об акциях по сожжению Корана в Европе

Возникшая в некоторых странах Европы тенденция неоднократных актов сожжения Корана – священной книги мусульман – представляет собой весьма серьезное преступление.

Об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, выступая на XXI заседании секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий в казахстанской столице, передает Report.

«Тот факт, что Совет ООН по правам человека созвал срочное заседание по поводу подобных инцидентов и осудил сожжение и оскорбление Священного Корана, совершённое в некоторых европейских странах, является показателем фактического признания серьезности ситуации. Поэтому похвальным является инициированное в этом году специальное обсуждение этого вопроса на сессии ООН.

Долг каждого политического и религиозного лидера – предотвращать выступления и действия, призывающие к ненависти и разжигающие конфронтацию под предлогом свободы слова и демократии. Мы, религиозные лидеры, должны решительно осудить все формы и факты злоупотребления религией в политических целях, равно как проявления терроризма, призывов к ненависти, ксенофобии, в том числе экстремистских актов, совершаемых против верующих в церквях, мечетях, синагогах и других храмах. Мы должны поднять голос протеста против случаев оскорблений религиозных символов и святынь», – заявил Аллахшукюр Пашазаде.

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