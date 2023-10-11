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Сирия обстреляла Израиль и получила в ответ артиллерийский удар

Сирия обстреляла Израиль и получила в ответ артиллерийский удар

Израильские военные зафиксировали обстрел со стороны территории Сирии. Об этом сообщила во вторник армейская пресс-служба.

«Некоторое время назад был зафиксирован ряд запусков из Сирии по израильской территории», – говорится в сообщении. По информации военных, часть снарядов пересекла границу и попала на израильскую сторону, часть, предположительно, упала в незаселенной местности.

В ответ израильские военные открыли артиллерийский огонь.

«Военнослужащие Армии обороны Израиля отвечают артиллерией и минометными снарядами в сторону источника запусков в Сирии», – говорится в сообщении.

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