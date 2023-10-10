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Эксперты ЦБА готовят новую стратегию

Эксперты ЦБА готовят новую стратегию

Центральный банк в настоящее время разрабатывает отдельную стратегию по финансовому сектору в целом и по каждому подсектору – банковскому, страховому, рынков капитала и платежных систем.

Об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.

«Вполне возможно, что в следующем месяце мы подробно проинформируем общественность», – отметил Кязымов.

По его словам, доля страховых взносов в ВВП составляет всего 1,1 процента. «Это достаточно низкий показатель, но считаю, что потенциал высок. Наш основной интерес заключается, прежде всего, в том, чтобы обеспечить более эффективное, прозрачное, ориентированное на потребителя регулирование услуг, оказываемых страховыми компаниями по видам обязательного страхования, в целом по этим видам страхования. А на втором этапе мы предусматриваем поддержку развития добровольных видов страхования. Ежегодно страховые взносы показывают рост на 25-30 процентов, в страховых выплатах тоже почти такие же показатели», – отметил он.

Он добавил, что следует пересмотреть стандарты корпоративного управления страховых компаний. «Сейчас идет работа в этом направлении. Совместно с зарубежными консультантами мы работаем над формированием инициатив по совершенствованию инфраструктуры рынка капитала, цифровизации. Мы хотим, чтобы роль финансового сектора в развитии экономики возрастала. Роль банков в финансировании развития экономики должна возрасти», – сказал глава ЦБА.

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Эксперты ЦБА готовят новую стратегию
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Эксперты ЦБА готовят новую стратегию

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