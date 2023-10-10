Президент Алиев обсудил с Патрушевым глобальные и региональные вопросы |
Эрдоган: Что делает американский авианосец в Израиле? |
Чернышевский: Из мусульманских стран лишь Азербайджан решительно осудил этот теракт |
Пашинян выступил за возвращение росмиротворцев на родину |
Байрамов заявил об ускорении реинтеграции армян в азербайджанское общество |
ХАМАС бьет по Ашкелону (видео) |
Захарова предложила Баку и Еревану обменяться пленными (видео) |
Аятолла Хаменеи: Иран целует руки тем, кто напал на Израиль |
Израиль объявил о начале масштабной атаки на объекты ХАМАС |
Главное Общество

Байрамов заявил об ускорении реинтеграции армян в азербайджанское общество

Байрамов заявил об ускорении реинтеграции армян в азербайджанское общество

После локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе процесс реинтеграции армянского населения в азербайджанское общество особенно ускорился.

Об этом говорится в заявлении главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова на 27-м заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Шуше.

Министр напомнил, что антитеррористические мероприятия азербайджанской армии положили конец провокациям незаконных армянских формирований в регионе.

Дж.Байрамов подчеркнул, что создание специальной рабочей группы для удовлетворения экономических, социальных, гуманитарных потребностей армянских жителей Карабаха, а также продолжающийся диалог между представителями центрального правительства Азербайджана и армянских жителей в очередной раз доказывают необоснованность утверждений о якобы проводимой в регионе «этнической чистке».

Теги:
Из этой рубрики
Гафарова: Оккупация азербайджанских земель - черное пятно в истории Армении
Общество

Гафарова: Оккупация азербайджанских земель – черное пятно в истории Армении

2023/10/10, 20:09
Парламент примет заявление в связи с 20-й годовщиной избрания Ильхама Алиева президентом
Общество

Парламент примет заявление в связи с 20-й годовщиной избрания Ильхама Алиева президентом

2023/10/10, 18:47
Байрамов заявил об ускорении реинтеграции армян в азербайджанское общество
Общество

Байрамов заявил об ускорении реинтеграции армян в азербайджанское общество

2023/10/10, 18:41
Содержание угарного газа в столичном воздухе превышает норму
Общество

Содержание угарного газа в столичном воздухе превышает норму

2023/10/10, 18:38
Десятки семей прибыли в Физули (обновлено, фото)
Общество

Десятки семей прибыли в Физули (обновлено, фото)

2023/10/10, 18:32
Гафарова: Никто не принуждал армян покидать Карабах
Общество

Гафарова: Никто не принуждал армян покидать Карабах

2023/10/10, 18:09
В декабре AZAL запускает полеты рейсов Баку-Пекин
Общество

В декабре AZAL запускает полеты рейсов Баку-Пекин

2023/10/10, 16:35
Посольство Израиля обратилось к своим гражданам в Азербайджане
Общество

Посольство Израиля обратилось к своим гражданам в Азербайджане

2023/10/10, 16:28
Предотвращена контрабанда более 8 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан
Общество

Предотвращена контрабанда более 8 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

2023/10/10, 13:52