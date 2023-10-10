Байрамов заявил об ускорении реинтеграции армян в азербайджанское общество

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После локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе процесс реинтеграции армянского населения в азербайджанское общество особенно ускорился.

Об этом говорится в заявлении главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова на 27-м заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Шуше.

Министр напомнил, что антитеррористические мероприятия азербайджанской армии положили конец провокациям незаконных армянских формирований в регионе.

Дж.Байрамов подчеркнул, что создание специальной рабочей группы для удовлетворения экономических, социальных, гуманитарных потребностей армянских жителей Карабаха, а также продолжающийся диалог между представителями центрального правительства Азербайджана и армянских жителей в очередной раз доказывают необоснованность утверждений о якобы проводимой в регионе «этнической чистке».