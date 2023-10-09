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Посол Израиля вновь поблагодарил народ Азербайджана (видео)

Посол Израиля вновь поблагодарил народ Азербайджана (видео)

Посол Израиля Джордж Дик поблагодарил азербайджанский народ за поддержку. Благодарность дипломат выразил в интервью журналистам.

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«Нам приятно получать сообщения с выражением поддержки от наших братьев и сестер в Азербайджане. Я перестал считать сколько электронных писем, сообщений по WhatsApp и звонков мы получили от людей из всех слоев общества. И поистине трогательно видеть людей, возлагающих цветы к воротам посольства. От имени народа Израиля я хочу поблагодарить азербайджанский народ – вы тронули наши сердца», – отметил посол.

Он добавил, что 7 октября запомнится как самый мрачный день в истории Израиля со времен Холокоста.

«Война была начата неожиданно, когда террористы ХАМАС запустили ракеты и вторглись в наши города на юге Израиля, чтобы убивать, насиловать и похищать наших женщин и мужчин, наших сыновей и наших дочерей. Число жертв этой агрессии ошеломляет: более 700 израильтян погибли, более 100 человек похищены и еще более 2000 получили ранения», – сказал Дик.

По его словам, сотни израильтян ждут возможности сдать кровь.

«Сотни израильтян добровольно вызвались помочь жителям юга в трудную минуту. Люди возвращаются со всего мира, чтобы вступить в армию и сражаться за справедливость», – заявил Дик, призвав международное сообщество поддержать Израиль.

«Война продолжится долго, но мы устраним угрозу», – отметил дипломат.

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