Посол Израиля выразил благодарность азербайджанскому народу (фото)

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик в соцсети Х поблагодарил азербайджанский народ за поддержку.

«Спасибо азербайджанскому народу за этот сердечный жест дружбы. Поток дружеских посланий, цветы у ворот нашего посольства, посты в социальных сетях – все это придает нам силы в этот темный час нашей истории. Спасибо!» – написал дипломат, опубликовав соответствующие фотографии.

Thank you to the Azerbaijani people for this heartfelt gesture of friendship 🇦🇿❤️🇮🇱

The flood of messages of love, the flowers at our embassy’s gate, the posts on social media – these give us strength in this dark hour of our history. Thank you 🙏

We shall prevail 🇮🇱 pic.twitter.com/HteQcKBkTH

— George Deek (@GeorgeDeek) October 8, 2023