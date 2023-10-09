Фикрет Шабанов: США планируют контролировать обширные регионы после реализации проектов ББВ и БЦА

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К сожалению, сбываются прогнозы политологов о том, что очень скоро Ближний Восток будет втянут в глобальный конфликт. Начался он с проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС в Израиль, и закончится, по всей вероятности, ударами по Ирану. Во всяком случае эксперты говорят, что война с Ираном неизбежна. В частности, в своем интервью Minval.az на прошлой неделе президент Consultations on international policy and economy, политический аналитик Фикрет Шабанов заявил о скорой большой ближневосточной войне. И сегодня мы публикуем продолжение того интервью, вышедшего под заголовком «Большое интервью Фикрета Шабанова «Минвалу»: Азербайджан в проекте Центральной Азии будет играть ключевую роль, война с Ираном неизбежна».

– Кто станет модератором нового переформатирования миропорядка? Какой же мир хотят построить, в какой географии?

– Ближний Восток – это взрывоопасный регион, от развития событий в котором зависит, будет ли мировой порядок трансформирован либо исчезнет полностью. Об этом сказал исполнительный директор департамента по изучению Ближнего Востока Атлантического совета С.Гранд.

Однако перейдем к процессам, происходящим в регионе Центральной Азии (ЦА) и Афганистана, они имеют глубокие и исторические корни. История ЦА у многих ассоциируется с двумя вещами – регион был ареной столкновения великих держав в XIX веке, известного как «Большая игра», а до этого он два тысячелетия был центральной частью крупного торгового маршрута, соединявшего Китай с Европой и известного как “Шелковый путь”. Термины «Большая игра» и «Шелковый путь» европейского происхождения, возникли в XIX веке. Эти названия не имеют своих корней в языках и культуре народов ЦА. Впервые термин «Большая игра» был упомянут в 1840 году Артуром Конолли в контексте приобщения ЦА к европейской цивилизации и христианству.

Публично фраза была озвучена в 1851 году в книге сэра Джона Кея “История войны в Афганистане”. Термин Seidenstraße (“Шелковый путь”) был впервые использован немецким исследователем и географом Фердинандом фон Рихтгофеном в 1877году. Обратимся к историческим фактам процессов, происходящих в ЦА в XIX веке, исходя из которых сформировалась нынешняя картина географии, политики, экономики и геостратегических интересов мировых государств и стран региона.

Одним из главных бенефициаров этого региона была Великобритания, для которой уже с начала XIX века “усмирение” России, чьи действия в ЦА создавали угрозу колонизированной Индии, а также другим странам Ближнего и Среднего Востока, превратилось в краеугольный камень внешнеполитической доктрины национальной безопасности официального Лондона. Исторически Англия пыталась и проводила широкомасштабные экономические и военные интервенции в ЦА с тем, чтобы: воспрепятствовать российскому продвижению в регион; перекрыть доступ российским товарам в традиционные рынки; взять под контроль транзитную торговлю России, через регион Прикаспия и Приаралья со странами Ближнего и Среднего Востока, Индией и Китаем; добиться превращения Бухарского эмирата, Хивинского и Кокандского ханств в плацдармы для наступления Британии на юг России; окончательно закрепиться в Индии, а также в Афганистане, Персиии, Турции, расширив таким образом британскую колониальную империю на всем Востоке.

Это была стратегия и тактика практических действий Британии по наращиванию собственного присутствия в ЦА. Англия обладала несколькими вариантами планов как военной, так и экономической экспансии в ЦА и России. В них были ясно обозначены наиболее предпочтительные маршруты проникновения вглубь региона из побережья Черного и Каспийского морей, намеченные на основе данных скрытых топографических изысканий и разведки. Один из них шел в восточном направлении вдоль Черного моря к Северной Персии и на запад – вдоль Северного Афганистана, затем вниз по Оксусу (Амударья) к Аральскому морю. Другое направление пересекло Каспийское море на юго-востоке от впадения Волги у города Астрахани и затем следовало, т.н. французским маршрутом, курсом прямо на восток, вдоль территории Северной Персии к Мешхеду, Герату и Хяберскому или же Боланскому перевалам.

Существовал и вариант продвижения через Хиву по Амударье к Аральскому морю и затем – к Пешавару, Кабулу и Хяберскому перевалу. Среди них предпочтение отдавалось маршруту, пролегавшему непосредственно по побережью Черного моря, который преподносился как идеальный, для использования развития торговли (современный проект “Черное море”). Все это носило характер идеологической борьбы между либерализмом (Великобритания) и абсолютизмом (монархическая Россия), которая простиралась от Эгейского моря на Западе до Японского моря на Востоке. Это борьба охватывала Ближний Восток, Западную Азию, регион ЦА, горы Гиндукуш, Тибет, Монголию и территорию Тихоокеанского побережья на Востоке. Интересы Англии и России были диаметрально противоположны. Исторической миссией России являлось достичь Средиземноморья и таким образом получить контроль над свободными ото льда территориями и вступить во взаимодействие с остальной частью света. Англия в этой борьбе делала ставку на менее затратные и заметные, но более эффективные методы и средства оказания давления на Россию. После создания СССР -ЦА стала зоной ответственности России, и на 70 лет борьба за этот регион была составной частью борьбы против Советского Союза. За этот период регион рассматривался как монолитное целое, но после1991 года и образования на территории бывшей советской Средней Азии новых независимых 5 государств региона, каждая из стран двигалась по своей траектории политического и экономического развития, имея разные стартовые возможности и степень открытости внешнему миру. Начался новый и гораздо более сложный этап «Большой игры», связанный с планами геополитической перекройки региона и установлением контроля над ресурсами, с большим количеством игроков и на разнообразных площадках, где используются разные технологии: от «мягкой» и «умной» силы до гибридных войн. Англосаксонскую политику подчинения и управления регионом ЦА на нынешнем этапе развития взяли на себя США, как супердержава, имеющая военно-политическое влияние на мир, практически контролирующая мировую финансовую систему, а также расширяющая свое влияние на новые регионы планеты, рынки ресурсов сырья, установления своего мирового господства.

Политика в отношении ЦА формировалась в контексте интересов и приоритетов США на мировой арене. Именно в этом контексте необходимо рассматривать многие, казалось бы, не связанные между собой процессы.

– На какой период пришелся всплеск американской геополитической активности в ЦА? Каковы задачи США в этом регионе?

– Усилия США в ЦА носят комплексный характер и с четкой координацией действий политико-дипломатических, военных, информационно-аналитических и неправительственных структур. Для реализации этих планов были разработаны проекты по установлению контроля и господства в регионах Востока и ЦА. В 2003 году Вашингтон презентовал мировому сообществу проект по созданию т.н. Большого Ближнего Востока (ББВ) (Greater Middle East). Проект ББВ охватывает, помимо традиционных арабских стран Ближнего Востока, включая в себя Иран, Турцию, Афганистан, Пакистан, Туркменистан, Кавказ, еще и ряд мусульманских стран центрально-восточного района и традиционно мусульманские страны Северной Африки.

Бывший советник по национальной безопасности США Збигнев Бзежинский считал, что странами нового Ближнего Востока должны были считаться Евразийские Балканы, а также Южный Кавказ (Азербайджан, Армения, Грузия) и ЦА (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Афганистан, Таджикистан). В геопространственном отношении, по версии UNESCO, в ЦА были включены: Монголия, западная часть Китая, Тибет, северо-восточный Иран, территория Кашмира, Афганистан, Пакистан, восточная часть России, южные зоны Тайги, государства ЦА, Уттар Прадеш, Харьяну, Химачал Прадеш, Пенджаб и Пакистан.

Вашингтон нацелен на стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке путем усиления своего влияния в этом регионе. США считают, что пока в этом регионе сохраняются авторитарные режимы, низкий уровень жизни, регион представляет угрозу безопасности Америки как один из важных источников терроризма. В дополнение плана ББВ в США были разработаны также проекты по реорганизации других регионов мира. И в том числе проект создания Большой ЦА (БЦА) (Greater Central Asia), который является составной частью проекта ББВ и подчинен тем же стратегическим целям-диверсификации стратегических интересов и «стабилизации пространства», что должно подразумевать доминирующее влияние Америки.

США планируют контролировать обширные регионы после реализации обоих проектов ББВ и БЦА. Проект разработан при участии Института ЦА и Кавказа (The Washington-based Central Asia and Caucasus Institute), Университета Джона Хопкинса в Вашингтоне. А основные концепции проекта изложены в журнале Foreign Affairs в августе 2005 года в статье «Проект Большой Центральной Азии для Афганистана и его соседей», автором которой является Фредерик Старр.

БЦА – это один из крупнейших поликультурных и полиэтнических регионов. Одним из его важных системообразующих элементов является широкое распространение ислама, а также ряда геополитических факторов (буферное положение между мировыми империями нового и новейшего времени, богатые сырьевые ресурсы и важное геостратегическое расположение). Нынешняя БЦА формируется как один из центров мирового соперничества за природные ресурсы, большой человеческий потенциал и выгодные торговые маршруты между Европой и Южной Азией, а также восточными анклавами АТР.

Сутью этого проекта, является создание единого военно-стратегического и геополитического государства (объединение ЦА и Афганистана), чтобы затем связать БЦА с проектом ББВ, которые будут под контролем США, а также создать региональный форум «Партнерство по сотрудничеству и развитию ((ПБЦА), Greater Central Asia Partnership), объединяющего государства ЦА и Афганистана под контролем США, что окончательно создаст возможность закрепиться в этом регионе.

Другой целью проекта является обособление этого расширенного региона и его вывод из-под монопольного влияния Москвы и Пекина. Другим элементом данного проекта является вывод Афганистана из-под дестабилизирующего влияния Пакистана и Ирана в привязке к более прозападно ориентированному региону ЦА. Проект БЦА намечает контуры, где обозначены перспективы стабилизации ситуации в Афганистане посредством военного присутствия США и стран-членов НАТО.

Для координации этих планов был осуществлен процесс реинституциализации государственных ведомств США в контексте стоящих перед Вашингтоном региональных и внешнеполитических задач. Это подразумевало ряд организационно-технических и дипломатических мер государства по реализации стратегии США. Именно поэтому Москва и Пекин воспринимают присутствие США в регионе как угрозу своим интересам. Поощряя к активизации в регионе Индию и Пакистан, США стремятся использовать новые возможности для геополитического маневрирования в случае чрезмерного усиления России и Китая.

По замыслу автора, Америка путем стимулирования должна помогать превращению Афганистана и региона ЦА в безопасную зону суверенных государств, с рыночной экономикой, светскими и открытыми системами госуправления, и, самое главное, поддерживающую партнерство с США, для чего необходимо предоставить Афганистану и его соседям возможность защитить себя от радикального исламизма, наркоторговцев, укрепить региональную экономику, госинституты до уровня, когда регион сможет служить экономическим и политическим мостом между Ближним Востоком и Южной и Восточной Азией, а также упрочить региональные торговые связи и транспортную инфраструктуру.

В экономической части проекта БЦА осуществляются такие направления для стран региона: как быстрое подключение к мировым финансово-экономическим структурам, в которых доминанты – США и Запад; развитие в регионе торгово-транспортных коммуникаций; превращение БЦА в важный узел международной транспортировки товаров и сырья; содействие аграрному сектору в экономиках стран региона, как приоритетному перед промышленным развитием. Для реализации этого плана США и Запад разрабатывают разные проекты. Как и во всех регионах планеты, в основном для реализации своих планов Америка начинает с создания энергетических и транспортно-коммуникационных коридоров и инфраструктуры, а в последствии и развивает взаимную торговлю. В соответствии с этим началась реализация программы «Инициатива по интеграции и инфраструктуры в Центральной Азии», осуществление которой происходило под руководством «Агентства по торговле и развитию США». В данной программе определены следующие задачи: «связать Афганистан с другими странами мира, реконструировать и построить объекты инфраструктуры, соединяющие Центральную и Южную Азию, а также повысить стабильность за счет расширения контактов между людьми».

Афганистану предоставляется потенциальная возможность, за счет роли транзитного коридора для энергетических и других ресурсов, выйти из бесперспективного состояния в экономическом развитии страны. США стремятся сфокусировать внимание стран Каспийско-Центральноазиатского региона на создании условий для реабилитации Афганистана после длительного периода международной изоляции и стагнации, тем самым делегировав часть собственных имеющихся обязательств соседним государствам и переложив на них основное бремя расходов.

Особое внимание будет уделено сфере образования в странах ЦА, где все еще много преподавателей, получивших советское образование. Для изменения и формирования мировоззрения будущих поколений будут направлены большие средства на переподготовку и реформирование учебных программ по Западным стандартам. Планируется активизация деятельности НАТО в регионе, а также создание в рамках проекта БЦА специального Совета по партнерству и сотрудничеству, в котором США будут координировать и воздействовать на всю региональную политику.

Политическим приоритетом будет развитие парламентских институтов и политических партий, а также развитие гражданских прав и свобод, верховенство закона. Эти два проекта взаимно «наложились» друг на друга, и их стыковка – это ключ к будущим международным отношениям в БЦА и Центральной Евразии в целом.

Выдвижение на первый план во внешнеполитическом планировании т.н. динамических моделей пространственных сетей (Spatial Network Dynamics Model), имевших на ранних этапах развития исключительно функциональные задачи магистрализации пространства, приобрело значение «символа политической функции» в двух аспектах : обеспечении безопасности (то есть геостратегическое планирование) и создании равных условий для внутриполитического развития стран региона при всей неравномерности этого процесса в рамках единого геополитического поля. Этот концепт потеряет свою актуальность при достижении своих целей.

– В современном мире традиционная система международных отношений переживает кризис. Причина в чем, по-вашему?

– Он связан с эрозией Вестфальской системы (примат суверенитета национальных государств), так как неравенство государств на мировой арене политических, экономических и геополитических возможностей создает право сильного, чем и воспользовались США. Ввиду этих особенностей сформировалась группа государств, которые имеют право быть и считать себя полностью суверенными, а, с другой стороны, образовалась группа государств, которые могут утратить это право (в случае агрессии политики геноцида, распространения оружия массового уничтожения, наркоторговли, гражданских войн и так далее). Таким образом, полностью суверенные государства (“неовестфальские”), признающие друг друга равноправными членами цивилизованного сообщества и заслуживающие равного доверия, могут и должны сотрудничать в области сдерживания и управления “нецивилизованными” государствами и регионами.

Одной из таких форм управления может быть создание на карте мира сложных политических и экономических систем и подсистем или подключение тех или иных стран к уже существующим. К “антивестфальским” системам относятся почти все страны Африки, частично Азии и Латинской Америки, а также многие государства бывшего СССР. Проект БЦА из этой категории. Речь идет фактически о создании системы внешнего управления и мягкой формы протектората. Проект БЦА как раз и определяется подходом к этим государствам как к “неовестфальским”. Такие державы, как Китай и Россия, к которым есть претензии с точки зрения представлений о доверии и цивилизованности, должны быть исключены из числа “неовестфальских” и отодвинуты от вмешательства в дела ЦА.

Целью проекта является создание у всех членов внутри региона и вне его понимания долгосрочных интересов США и твердого убеждения, что Америка остается в ЦА всерьез и навсегда. Практическая реализация идентичной доктрины началась не со стороны США и их партнеров по евро-атлантическому сообществу, а наоборот, в определенном смысле геостратегическими конкурентами евроатлантики – Москвой и Пекином.

Созданная в 1996 году при активном участии России и Китая Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС) включала большинство стран, являвшихся составными элементами геоконцепта БЦА. Реализация проекта БЦА предполагает создание мегарегиона путем стимулирования интеграции ЦА в традиционном ее понимании. С этой целью в 2006 году при Госдепартаменте США было создано Бюро по Южной и Центральной Азии, которое отвечает за работу и связь с 5 бывшими советскими государствами ЦА. Ранее отношения с этими странами ЦА находились в ведении Европейского Бюро Госдепартамента США, где они были ввиду нахождения в составе СССР. Позднее они были включены в Бюро по Южной Азии, которое занималось только Индией, Пакистаном, Афганистаном, Бутаном, Шри-Ланкой и Непалом.

Это реорганизация является частью политики США, направленной на укрепление связей между Центральной и Южной Азией в рамках концепции БЦА.

– То есть проект БЦА для США имеет решающее значение, с точки зрения национальных интересов?

– Да, и определяется, в первую очередь, тем, что добыча нефти и газа в бассейне Каспийского моря, особенно в Казахстане и Туркменистане, может внести вклад в глобальную энергетическую безопасность, интегрируя регион от “казахских степей” до Индийского региона.

Америка поможет в снижении давления на страны ЦА со стороны России и Китая через открытие альтернативных путей на юг. Основное внимание необходимо уделить проблеме магистрализации пространства бывшей Средней Азии и приграничных с ней территорий, так как это единственная возможность для политических, экономических и социальных преобразований, способных ликвидировать географическую замкнутость, способствующую сохранению социально-экономической отсталости и неэффективных политических режимов.

Для этого важным является в ЦА создание логистических и трубопроводных путей, диверсификации поставок на внешние рынки, а Запад получит сухопутный доступ к ресурсам региона, в том числе и в военно-стратегических целях. США планируют создание энергосистемы, объединяющей Центральную и Южную Азию. Суть программы заключается в том, чтобы направить энергоресурсы ЦА (нефть Казахстана, газ Туркменистана, гидроресурсы Кыргызстана и Таджикистана) в сторону Афганистана, Пакистана и Индии для удовлетворения их растущих потребностей. Для этого принята «Программа содействия региональному рынку энергии» (REMAP) при поддержке «Агентства США по международному развитию» (USAID).

Проводить политику поощрения строительства дорожной инфраструктуры как на территории Афганистана, так и на территории стран БЦА с целью создания коммуникационных коридоров как для военных нужд США и НАТО, так и для формирования устойчивых транспортных связей стран проекта БЦА (например, проект, финансируемый Всемирным Банком Кабул–Кундуз и тоннеля Саланг или проект восстановления дороги, финансируемый США, Кабул–Кандагар-Герат, которая выходит к пакистанским и индийским портам, или мост через реку Пяндж, связывающий Афганистан с Таджикистаном).

В сегодняшней проекции БЦА является лишь продолжением другой геополитической стратегии – «Доктрины Буша-Рамсфельда», которая подразумевает проведение США военных и силовых акций, активное военно-стратегическое присутствие в тех регионах, которые рассматриваются в Вашингтоне как «сферы жизненно важных или национальных интересов США», к ним относится и ЦА.

Финансировать развитие сельского хозяйства Афганистана и стран региона для удовлетворения своих внутренних потребностей в продуктах, а также увеличения благосостояния населения стран региона за счет экспорта продукции. Продолжать оказывать помощь в развитии региональных сетей электроэнергетики между странами ЦА и Афганистаном, Пакистаном и Индией, где страны ЦА будут выступать поставщиками электроэнергии в Афганистан и Южную Азию. Экономика Афганистана и сопредельных государств никогда не будет процветать в изоляции. Вовлечение Афганистана в торгово-экономические процессы в качестве связующего звена двух регионов позволит стимулировать рост экономики государств, а также извлечь огромные выгоды.

США развивают сотрудничество в сфере безопасности в регионе, направленное: на обеспечение региональных задач Центрального командования США в ЦА, на Ближнем и Среднем Востоке; создание условий для продвижения интересов Америки на Каспии и прилегающих к Ирану и России территориях. Региональные структуры в рамках БЦА призваны укреплять ресурсы, необходимые для борьбы с терроризмом, наркобизнесом, нелегальной торговлей оружием, совершенствовать операционную совместимость силовых структур, а также способность межведомственного и многостороннего реагирования на чрезвычайные ситуации.

Итогом первого этапа сотрудничества стран ЦА с США стало: страны региона утвердили свой суверенитет, территориальную целостность и независимость; США обеспечили безопасность вывода ядерного оружия из Казахстана и демонтаж его ядерной инфраструктуры, наследства СССР; ни одному государству не удалось добиться гегемонии в регионе; Россия больше не обладает монополией на транспортировку нефти и газа из ЦА; США сумели эффективно использовать объекты в регионе для поддержки военных операций в Афганистане и вывода американских войск.

– Учитывая, что где бы ни появлялись США, неизбежно возникает военный конфликт, то как странам ЦА обеспечить стабильность и безопасность в регионе?

– ЦА находится на стыке евроазиатских транспортных коридоров и обладает широкой транспортно-коммуникационной сетью. Через Иран страны региона имеют выход к Персидскому заливу, через Афганистан и Пакистан – к Индийскому океану. Совокупный экономический потенциал центрально-азиатских государств высок. Регион обладает значительными человеческими, природными и промышленными ресурсами. Здесь проживает свыше 84 миллионов человек, совокупный ВВП достигает более 100 млрд долларов.

С начала 90-х, после получения суверенитета, страны ЦА активно втянулись в международные и политические процессы и приступили к выбору наиболее приемлемой модели социально–экономического и политического пути развития.

Вначале 90–х было принято решение отказаться от термина «Средняя Азия» и в дальнейшем для всех 5 государств региона применять название ЦА, таким образом государствам региона был придан смысл центра Евразии, не только географически, но и политически. Таким образом, каждое государство ЦА сформировало свою концепцию внешней политики в соответствии со своими интересами и стратегией политического и социально-экономического развития. Государства ЦА в силу ее геополитических и геоэкономических особенностей являются объектом мировой политики и эти страны подвержены значительному внешнему воздействию со стороны региональных и мировых лидеров. Геополитическое поле стран ЦА слабо институционализировано, но эти государства, расположенные в одном географическом регионе, имеют сложившиеся в ходе исторического развития традиционных связей общее историческое прошлое, социокультурные связи, духовную и языковую близость, единство энергетических, водных и народно-хозяйственных систем.

Сохраняющаяся этатистская доминанта в общественно-политической жизни государств ЦА ведет к распространению сепаратистско-изоляционистского синдрома, что отражается на государственно-политическом, социально культурном и научном уровнях, охватывая все сферы жизни общества.

В странах регионах сложились однотипные формы президентского правления, тяготеющие к авторитарным методам руководства. Регион получил название «вторые Балканы» (З.Бзежинский), так как политическая элита испытывает воздействие извне со стороны ведущих держав. Наконец, в странах ЦА есть и проблема внутренних противоречий. При всех этих плюсах и минусах в проекте БЦА нет лидера, который бы повел за собой остальные страны региона по пути развития этого проекта. Но сейчас активная политика нового президента Узбекистана видится успешной, так как сотрудничество и интеграция государств ЦА дает хорошие шансы развития региона как для этих государств, так и для проекта БЦА.

Государствам ЦА необходимо усиление следующих приоритетных направлений – содействие региональной транзитной торговли, энергетическое сотрудничество, развитие транспортной инфраструктуры, преодоление проблем с координацией усилий стран региона и международного сообщества по развитию БЦА, сведение на нет элементов нестабильности в отдельных странах, устранение разнородности экономических приоритетов законодательств, решение вопросов рационального использования трансграничных рек ЦА. От развития водных отношений прибрежных государств будет зависеть стабильность и безопасность региона в целом, а также дальнейшая судьба проекта БЦА.

Рамелла Ибрагимхалилова