Большое интервью Фикрета Шабанова «Минвалу»: Азербайджан в проекте Центральной Азии будет играть ключевую роль, война с Ираном неизбежна

Президент Consultations on international policy and economy, политический аналитик Фикрет Шабанов в эксклюзивном интервью Minval.az детально рассказал о планах Запада на Каспийский регион и о ключевой роли Азербайджана в проекте «Центральная Азия», а также ответил на другие вопросы, касательно значения логистических связей между глобальными игроками региона.

– В своем последнем интервью иностранному СМИ вы рассказали про 30-летнюю Программу «Шторм над Каспием» о постоянном военном присутствии США на Каспии, разработанной в 1994-1995 годах, которая шаг за шагом реализуется. Интересно знать, на какой стадии реализации находится эта программа сейчас, и какая роль в ней отведена Азербайджану?

– Целью проекта «Шторм над Каспием» на Южном Кавказе и в странах Центральной Азии (ЦА), разработанного в Массачусетском технологическом институте (США) под руководством профессора Дэниела Файна еще в середине 1990-х, является ввод войск (военные базы) США и НАТО в такие страны, как Азербайджан, Казахстан, Туркменистан для полного контроля Срединного коридора, который проходит через них. Помимо всего прочего, этот проект включал «методичную» работу с каспийскими соседями РФ и Ирана на предмет внедрения инфраструктуры Пентагона.

Это предлог для военно-политического утверждения США в Каспийском бассейне. Тем более, что в Иране к 2030 году планируют построить судоходный канал Каспий – Персидский залив, причем проект этот находится под санкциями США аж с 1997 года… Второй стратегической задачей этого плана является политико-экономическое сужение деятельности Тегерана в регионе и впоследствии начать процесс военного вторжения в Иран и его децентрализации.

В частности, план предусматривает натовские десанты в тех районах Каспийского бассейна, где возникнет угроза добыче или транспортировке нефти и газа на экспорт. Такие десанты предусмотрены и на каспийском побережье Ирана. Поэтому в Тегеране полагают, что «антиядерная» агрессия США наверняка начнётся с операций именно в иранском Прикаспии…

Заметим, что до 80% объема современного экспорта каспийских нефти и газа, в том числе из российского сектора, поступает в страны-члены НАТО. По бессрочным советско-иранским договорам 1921 и 1940-го гг., Каспийское море закрыто для иностранных судов и, прежде всего, — для военных. Но в этих документах нет подробного разъяснения того, что и прибрежные, то есть прикаспийские территории закрыты для того же. Или Иран окажет содействие и возникнет инспирированная извне, стремительно растущая напряженность между Россией и КНР, которая будет иметь все шансы перерасти в полномасштабную войну. Технически слабая армия РФ, естественно, окажется беспомощной против армии Китая. Возникнет угроза потери всей Сибири и Дальнего Востока. При таком развитии событий про Иран все быстро забудут, так как мир окажется перед угрозой глобальной ракетно-ядерной войны.

И вот тут на помощь обескровленной России приходят Соединенные Штаты и Япония. Они не допустят китайского господства над большей частью России, введут свои войска и остановят агрессию. Возьмут под свой контроль те районы страны, где расположены самые большие запасы полезных ископаемых, в том числе углеводородных.

Пекин же «принудят к миру» усилиями всего мирового сообщества, экономика Китая обвалится, а Россия вообще прекратит свое существование как независимое государство. Победитель будет один – США.

Тем временем в Москве прошел форум «Глобальный ландшафт: стратегия после кризиса». Один из докладов был посвящен тому, как США шаг за шагом идут к установлению своего абсолютного контроля над всей планетой Земля. И в эти шаги вполне вписываются и воздушно-ракетная атака на Иран, и стравливание России с Китаем, и нынешний экономический кризис, война в Украине.

США реально готовятся нанести удар по Ирану. И никто остановить их не сможет.

А выход США из «ядерного» соглашения с Ираном почти совпал по времени с договоренностями с Казахстаном, предполагающими постоянное военное присутствие США в Каспийском бассейне. Казахстан должен был предоставить Соединённым Штатам коммерческие услуги грузового транзита в целях снабжения миссии НАТО в Афганистане в рамках международных усилий по стабилизации в регионе.

Ближайший союзник Вашингтона – шахиншах Мохаммед Реза Пехлеви не раз отказывался от предложений США разместить их военные базы вблизи сухопутной границы Ирана с СССР или на иранском побережье Каспия.

В сентябре 1942 года в связи с реальной угрозой прорыва Вермахта к Каспию и в Закавказье (с одновременным вступлением Турции в войну с СССР) Черчилль предложил Сталину «проект» временного ввода войск западных союзников в Закавказье, включая его порты, а также на каспийское побережье Туркменской ССР.

С запуском в середине 1990-х нефтепровода к турецкому Джейхану, пролоббированного и реализованного компаниями Запада и Турции, в Ашхабаде осознали иллюзорность получения нейтрального статуса для Каспийского бассейна. Кроме того, к этому же времени был разработан упомянутый военно-политический план США «Шторм над Каспием».

Военное утверждение США на Каспии вполне может спровоцировать прямую военную конфронтацию Тегерана с Вашингтоном, на что, американцы и рассчитывают.

Между тем продолжает действовать советско-иранский бессрочный договор 1921 г. «О дружбе», по которому (ст. 6) Россия вправе поддержать своими войсками Иран в случае прямой угрозы его военной безопасности (аналогичное право имеет Иран в отношении РФ).

В свое время советник Трампа – Люк Коффи заявил, что Каспийский регион важен для США, так как в нем присутствуют набирающая мощь Россия, Иран, с которого снимаются санкции и который начинает обретать все больший международный вес, а также агрессивно расширяющийся Китай. Этот регион является критически важным перекрестком Европы и Азии. США нужна стратегия вхождения в этот регион для продвижения здесь идеи экономической свободы, создания безопасных для себя транзитных зон транспортировки и разработки колоссальных энергоресурсов Каспия.

США нужен открытый и честный диалог с союзниками в регионе в тех ситуациях и тогда, когда затрагиваются права человека — с целью обеспечения здесь условий для долгосрочной демократизации. Тем не менее права человека должны рассматриваться только как малая часть общего стратегического присутствия.

Люк Коффи сказал, что Каспий соединен с внешним миром посредством канала «Волго-Дон» (ведущим в Азовское море) и системы Волго-Балтийского водного пути. Также существует концепция Евразийского канала, в случае реализации которой ирригационный канал «Кума-Маныч» (в Калмыкии) будет преобразован в транспортный водный коридор на Черное море и станет кратчайшим выходом из Каспия во внешние большие воды. Среди местных государств важно отметить Великую степь, которая всегда принимала активнейшее участие в битвах за влияние на регион, исторически находившийся в капкане между двух бывших империй – Ираном-Персией и Россией-СССР. Турция, не являясь каспийской страной, тем не менее, представляет собой отдельный центр силы, имеющий культурное влияние на регион.

После подписания Венского соглашения и урегулирования вопроса иранского атома Иран начнет обретать больше уверенности и ресурсов для каспийской экспансии. После же решения вопроса по Карабаху и восстановления суверенитета Азербайджаном центр тяжести внешней политики США переводится на Зангезурский коридор.

– Обратите внимание, что в своих попытках влиять на Казахстан и Туркменистан как никогда ранее активизировался Китай…

– Россия и Иран являются самыми крупными региональными игроками, но Туркменистан, Казахстан и Азербайджан также становятся таковыми. Американские стратеги создают предпосылки для закрепления своего влияния на Кавказе и в ЦА.

Азербайджан, Казахстан и Туркменистан являлись участниками программы «Партнерство во благо мира». Операциям НАТО в Афганистане поспособствовали в той или иной степени все каспийские государства, за исключением Ирана, – больше всех Азербайджан и меньше всех Туркменистан. Не менее серьёзным вопросом для США являются запасы нефти и газа, которые могли бы ослабить энергетическую зависимость стран Евросоюза от России.

В этом проекте также одну из ключевых ролей должна была играть группа стран членов ГУАМ, в том числе Украина: подписание договора о транзите нефти по нефтепроводу “Одесса-Броды” с поставками крупных партий азербайджанской нефти через Украину по своповым схемам в Беларусь (в соответствии с договорами – в США) и договоры о ежегодных поставках в Украину крупных партий азербайджанской нефти и газа фактически в обмен на продажу Азербайджану украинского оружия.

После достижения первоначальной цели в Карабахе внимание Запада переключилось на прокладку Зангезурского коридора. Таким образом, следующая задача, которая будет стоять перед Баку — полный контроль над Зангезурским коридором, соединяющим Азербайджан с Нахчываном, непосредственно граничащим с Турцией.

Одновременно увеличилось давление на Россию в Армении.

И санкций против Азербайджана никаких вводить не будут. Потому что, помимо всего прочего, им нужен путь из ЦА в Европу мимо России для транспортировки ресурсов. И обратный – для поставок вооружений будущей армии «Великого Турана», которая должна будет воевать за новое место под солнцем при построении нового мирового порядка вторым фронтом с Россией и с Китаем. Тоже вторым. Поскольку первый против него вот-вот откроется в Тайваньском проливе.

Начинается активная деятельность стран Запада в ЦА, и грядущий визит Байдена в Узбекистан и Казахстан – тому подтверждение.

Визит Баррозу в Баку был элементом этой политики по созданию условий для восстановления суверенитета Азербайджана в Карабахе, позволяющий “третьи игрокам” перейти к более решительным действиям по “обеспечению безопасности диверсификации поставок энергоресурсов в Европу”, на фоне заверений министра обороны США о важной роли Баку в “международной коалиции”, – свидетельствуют об отведенной ГУАМ роли «Троянского коня» в процессе военного проникновения США в богатейший нефтегазовый каспийский бассейн с ограничением влияния России на страны Черноморско-каспийского региона, попадающие в геополитическую ловушку, с втягиванием в международный военный конфликт, призванный помешать объединению трех геополитических соперников США в Евразии – РФ, Китая и Ирана в единый блок.

Азербайджан старался наладить “стабильный коридор” через Украину. Еще 27 декабря 2010 года сообщалось, что согласно договоренностям, достигнутым между Беларусью, Азербайджаном и Венесуэлой, Баку с весны 2011 года будет поставлять нефть в Беларусь и США по своповой схеме.

Центрально-азиатский энергетический потенциал превратился в фактор конкуренции различных держав из-за маршрутов, подключающих энергоресурсы ЦА к мировому рынку. Центр тяжести региональной политики постепенно переместился в бассейн Каспийского моря и привел к возникновению конфликтов между Азербайджаном и Туркменией (все спорные вопросы по принадлежности месторождений на Каспии разрешены), Ираном и др. вокруг богатых полезных ископаемых Каспийского бассейна и гонке вооружений. Поскольку своими основными соперниками в Каспийском регионе Азербайджан считает Иран и Россию, Баку активно вовлекают в этот вопрос главные противники указанных стран – США и ЕС.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Еврокомиссии Хосе Мануэль Баррозу подписали декларацию о Южном газовом коридоре, меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Еврокомиссией о национальной индикативной программе на 2011-2013 годы и меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Еврокомиссией по рамочному документу всесторонней институциональной созидательной программы.

К проектам “Южного коридора” относятся: газопровод “Набукко”, Трансадриатический газопровод (TAP), “Белый поток”, ITGI (газопровод Турция-Греция-Италия). При этом США и НАТО отдают предпочтение реализации “Белого потока”, соединяющего Азербайджан, Грузию, Украину и форпост США и НАТО – Польшу.

Во время визита министра экономики Польши Вальдемара Павляка в Баку в конце ноября 2010 года он возобновил переговоры о поставках и транзите азербайджанской нефти по трубопроводу “Одесса-Броды”, который должен быть продлен до польского города Плоцк.

Визит Баррозу показал, что туркменское руководство готово начать переговоры о строительстве Транскаспийского газопровода, т.к. газопровода “Восток – Запад”, соединяющего месторождения восточной и центральной Туркмении с Каспийским побережьем. Туркменское руководство решило, что после завершения проекта с Китаем пора начать практические переговоры о транспортировке газа в Европу, минуя территорию России, настаивая при этом, что Транскаспийский трубопровод не касается Ирана. Самым привлекательный способ доставки природного газа из Туркмении на рынки Европы, с коммерческой, финансовой и инфраструктурной точки зрения – строительство трубопровода по дну Каспия.

В этой связи он напомнил, что 18 ноября 2010 года в Баку на саммите глав прикаспийских государств Туркмения официально озвучила свою позицию, заявив, что прокладка подводного трубопровода на Каспии может осуществляться с согласия только тех государств, через участки дна которых будет построен такой трубопровод (то есть Азербайджана и Туркмении, но не Ирана выступающего против).

Азербайджан активно заручается поддержкой основных оппонентов Ирана и России. По словам специального посланника Госдепартамента США по вопросам евразийской энергетики Ричарда Морнингстара на конференции “Американо-азербайджанские отношения: состояние “стратегического партнерства”, «политикой администрации США всегда было добиться диверсификации источников и путей энергоснабжения в регионе Каспия и ЦА, что мы всегда и делали”. По его словам, США поддерживают открытие нового Южного коридора для поставки природного газа в Европу.

Он сказал, что надеется, что после прогресса с созданием правительства Ирака, через некоторое время, газ в Южный коридор сможет поступать и оттуда. Подчеркнул важную роль Азербайджана в поставках энергоресурсов в Южный коридор. По его словам, Азербайджан остается “центральной страной” для вопросов энергетики и для многих двусторонних и многосторонних вопросов.

Повышенный интерес ведущих мировых и региональных государств и блоков к Черноморско-Каспийскому региону привел к напряженности, кульминацией которой в ближайшее время станет развязывание макро-регионального военного конфликта под эгидой США, НАТО, поскольку регион объявлен зоной американских национальных интересов и рассматривается как источник энергоресурсов, альтернативный Персидскому заливу. Стратегический интерес США в Грузии заключается в обеспечении транзита каспийских энергоресурсов к Черному морю и в Турцию, а призом в новой большой игре в этой части мира является нефть, запасы которой сравнимы с ресурсами Саудовской Аравии и Ирака. Новая большая игра становится принятым на Западе обозначением нефтяной политики на Кавказе и в ЦА (Oil Politics In The Caucasus and Central Asia).

США добиваются реализации военно-стратегической задачи в Черноморско-Каспийском регионе по ограничению влияния России на страны региона и недопущению объединения России, Китая и Ирана в единый блок. В процессе реализации политики США важную роль играют страны-поставщики и транзитеры энергоносителей, прежде всего члены ГУАМ и НАТО, а также другие прикаспийские страны.

США создают новую сферу влияния впервые после того, как более полувека назад американцы сделали то же на Ближнем Востоке. Дальнейшая реализация военных программ США в регионе может привести к созданию в регионе Каспийского бассейна трехстороннего союза в составе США, Азербайджана и Казахстана, что позволит играть на ценах на нефть и нефтепродукты. Подобно тому, как в Персидском заливе арабо-израильский конфликт позволяет игрокам манипулировать на рынке нефти.

– Мы вспомним провокацию Армении против наших трубопроводов в Товузе.

– Тогда вице-президент SOCAR Эльшад Насиров заявил, что Армения неслучайно начала военную операцию против Азербайджана за три месяца до начала поставок азербайджанского газа в Европу: «Сейчас операции проходят не в Карабахе, а на армяно-азербайджанской границе. Вся инфраструктура по выводу энергетических ресурсов Азербайджана в западные страны и на мировой рынок находится в этом регионе». Он пригласил коллег из Вашингтона и других подумать о том, насколько уязвим Транскаспийский регион и как обеспечить безопасность коридора, обеспечивающего энергетическую безопасность Европы. Не забыл он и о Трансадриатическом трубопроводе – последнем участке Южного газового коридора, включающий в себя два других трубопровода, проходящих через Грузию и Турцию, а это означает уменьшение зависимости Европы от поставок российского газа.

Проекты ТАП и ТАНАП изменили вектор внешней политики как Азербайджана, так и стран региона и Каспийского бассейна. После «44-дневной» войны военный бюджет Азербайджана не уменьшился, а, напротив, возрос, как и качество военно-технической интеграции с Турцией, вплоть до формирования структур совместного командования, особенно в сфере ВВС и сил специальных операций.

С 18 по 30 сентября спецназы Турции и Азербайджана проводили на территории двух государств учения «Кавказский орел», подробности которых официально пока не разглашаются.

План Файна был создан в середине 90-х, и на его реализацию понадобилось почти 30 лет. Аналогичная ситуация была и с коридором TRACECA через Грузию — о нём вспомнили некоторое время назад, потому что это в перспективе может быть выгодно. Стратегия США проецируется как минимум на 30-50 лет, а максимум на 75-100 лет.

– В последнее время часто говорят о Срединном транспортном коридоре, который позволит соединить Китай с Турцией через Грузию, Азербайджан и Каспийское море, через Казахстан или Туркменистан, Узбекистан и Кыргызстан. Начиная с 1990-х годов, проект долгое время откладывался из-за проблем с логистикой и безопасностью. Но сейчас в нем заинтересованы больше, чем когда-либо.

– «Средний коридор» – военно-политический и экономический проект без России по дороге из Азии в Европу. Война в Украине привела к потрясениям во всем мире: цены на продукты питания и энергоресурсы растут, нарушены цепочки поставок огромного количества наименований товаров.

Глобальный мир – сеть, начинает разваливаться, и это особо бьет по странам Центральной и Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Это практически две трети земного шара, где сосредоточена большая часть производственных мощностей, а также более половины населения Земли, львиная доля которого живет в бедности.

Интерес коллективного Запада к маршруту, который также называют Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) или TRACECA, становится всё более очевидным в соответствии с региональным планом США «Шторм на Каспии».

Atlantic Council советует правительству США укрепить связи с Азербайджаном для противодействия России и Ирану в регионе. Однако ключевым фактором указаны географическое положение страны на стыке Европы и Азии, и перспективы прокладки ТМТМ.

В кулуарах сессии Генассамблеи ООН Байден впервые в формате «С5+1» встретился с президентами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. «С5+1» — это дипломатическая платформа для встреч официальных представителей США и пяти стран региона, созданная в 2015 году.

Раньше встречи в этом формате проходили на уровне министров и экспертов в рамках тематических рабочих групп по экономике, энергетике, окружающей среде и безопасности. США начали практическую операцию по выполнению плана «Шторм на Каспии» и «Срединный коридор». Конкурирующие с США в регионе Россия и Китай уже проводили саммиты с государствами ЦА. Вашингтон сейчас особенно интересует усиление глобального соперничества с Пекином и прекращение транзита в Россию через страны ЦА.

Президент США также пообещал помогать странам региона в вопросах обеспечения безопасности границ и борьбы с терроризмом.

Сейчас главная проблема американского влияния в ЦА — отсутствие сильного экономического компонента, сопоставимого с возможностями Китая или России. Ближайшие союзники США — европейцы и японцы — больше вовлечены в экономику региона. Президент США предложил начать диалог об использовании полезных ископаемых ЦА. Европа сильно страдает от прекращения российских поставок газа, а транзит из государств ЦА в страны ЕС зависит от России, особое внимание США уделяют развитию Транскаспийского транспортного маршрута.

По проекту необходимо проложить газопровод из ЦА в Азербайджан, европейская зависимость от российского газа будет полностью преодолена, решатся проблемы ключевой для ЕС экономики Германии (союзника англосаксов в Восточной Европе), переживающей серьезный кризис из-за прекращения поставок газа из России.

Развитие Транскаспийского маршрута должно дополнить проект создания транспортного коридора из Индии в Европу через Ближний Восток, который презентовали на саммите G20 в Дели. Этот коридор, помимо прочего, позволит поддержать линию на сближение Израиля и арабских стран, и составит серьезную альтернативу российскому проекту Север- Юг через Иран в Индию.

Следующим активным игроком будет Европа, усиливая свое проникновение в регион ЦА, тем более что развитие Транскаспийского маршрута в их интересах.

Главным стратегическим узлом для выполнения транспортных проектов является Зангезурский коридор.

19–20 сентября Азербайджану в ходе быстрой военной операции удалось восстановить свой суверенитет над Карабахом. В новой ситуации Армении будет сложно сопротивляться давлению Турции и Азербайджана по вопросу открытия транспортного коридора через Зангезур, который откроет новые возможности прямого доступа Турции к Каспию.

– Значит ли это, что в результате зависимость бывших тюркских советских республик от транзита через Россию будет ослабевать?

– Да, конечно. Кроме того, начинает складываться принципиально иное соотношение сил на Каспии, где ранее в военно-политическом отношении полностью доминировали Россия и Иран. Азербайджан, сам прошедший перевооружение при помощи Турции и Израиля, теперь активно помогает перевооружению ряда центральноазиатских стран. А США традиционно оказывают активную военную помощь прикаспийским странам, прежде всего, Казахстану, в модернизации флота.

Сотрудничество тюркских стран усиливает растущее взаимодействие стран ЦА. Появилось организованное по сетевому принципу сотрудничество «тюркского мира». Речь идет не столько о господстве Турции, сколько о самоорганизации тюркских стран при поддержке Анкары и во взаимодействии с другими международными игроками. При этом тюркские страны стараются взаимодействовать одновременно и с Россией, и с Западом, и с Китаем.

Главы государств ЦА перед визитом в США провели в Душанбе пятую Консультативную встречу в рамках возобновившегося процесса центральноазиатской интеграции. В качестве гостя был приглашен президент Азербайджана, что говорит об увеличивающей роли страны в региональных и глобальных проектах.

Был подписан «Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке». Этот документ позволяет странам региона выступать с общей позицией при взаимодействии с внешними игроками, прежде всего, с США, Россией и Китаем.

В Душанбе главы государств согласились, что для выживания в современном мире они «должны работать вместе и сплоченно». На встрече говорили об укреплении транспортных взаимосвязей в регионе. Причем на эту цель работают как проекты, инициируемые Китаем в рамках инициативы «Один пояс — один путь», так и поддерживаемый Западом проект Транскаспийского маршрута. Страны региона решили ускорить строительство железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан», которая увеличит связи стран ЦАз с Китаем и одновременно усилит грузопоток по маршруту Китай — Европа. Это отвечает интересам Пекина и не противоречит устремлениям ЕС.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил разработать «Соглашение о транспорте и транзите в Центральной Азии». Его целью будет формирование транспортных коридоров для выхода на рынки Китая, стран Южной Азии и Ближнего Востока, Евросоюза. При этом предлагается применять выгодные для перевозчиков сквозные тарифы. Узбекистан особенно заинтересован в этом, так как он расположен внутри ЦА. Другие страны имеют самостоятельные выходы на внешние границы региона.

– Москва время от времени идет на различные компромиссы с государствами ЦА, Турцией и Азербайджаном. Последние в этом видят большие возможности для развития своей многовекторной политики и активно их используют.

– Также на полях саммита ООН провели встречу с представителем ЕС Шарлем Мишелем (который переключил внимание с Закавказья на ЦА) президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Как и в случае с Байденом, Шарль Мишель особое внимание уделил важности развития эффективных транспортных коридоров, также упомянув Транскаспийский мультимодальный коридор, как приоритетное направление сотрудничества.

Подвел итоги встреч президент Казахстана Касым Жомарт-Токаев, заявив о готовности страны стать региональным хабом по поставкам продовольствия и другой продукции посредством реализации «Срединного коридора». Интерес к этому проекту вполне объясним. Экономическая выгода в перспективе огромна — это транспортный поток с большим денежным оборотом. Одно это обосновывает все расходы на войну в том же Закавказье и издержки для западных стран. Тем более, они в этом физически не участвуют.

Эрдоган на полях саммита в США провёл встречу с премьер-министром Грузии Гарибашвили, где был обсужден и этот проект.

Европа также начала менять стратегию в ЦА. Война в Украине и отношения России и Китая со странами ЦА заставили Евросоюз пересмотреть стратегию поведения в регионе. Ее разработку поручили президенту Германии Штайнмайеру: 29 сентября в Берлине он обсуждал контуры новых отношений с лидерами центральноазиатских республик в формате «5+1».

Штайнмайер планирует запустить новый формат отношений, когда на второй план уйдут права человека, национальных и других меньшинств. И все это в обмен на ресурсы. От региона цинично потребуют больше нефти, урана и редкоземельных металлов.

ЕС заявил о поддержке суверенитета ЦА, он не поддерживает чрезмерное сближение с Китаем и Россией и не нарушает режим антироссийских санкций. Но пока ни Европа, ни США не могут заменить Казахстану, Кыргызстану, Узбекистану, Таджикистану и Туркменистану «выпадающие доходы» от сдерживания сотрудничества с соседями.

Это было второе (после встречи в США 19-20 сентября) подобное мероприятие с участием глав экс-советских республик и лидера западной страны в этом месяце. Регион играет все большую роль в мировой политике на фоне войны в Украине.

В саммите участвовали канцлер Германии Шольц и федеральный президент Штайнмайер, а также президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Шольц провел также отдельные переговоры с каждым президентом. Президент Казахстана Токаев пообещал соблюдать санкции против России и увеличить поставки нефти в Германию.

Вопрос санкций рассматривался и на общем саммите вместе с увеличением германских инвестиций в экономику стран ЦА. Казахстан предложил Германии создать сырьевой консорциум и обеспечить ее, да и всю Европу, необходимыми природными ресурсами. Токаев предложил Шольцу создать консорциум, который бы занялся реализацией сырьевых проектов. По замыслу казахстанской стороны, в этом консорциуме могут принять участие частные инвесторы из ФРГ.

Казахстан заявляет, что может заменить для Европы выпавшие российские поставки энергетических и природных ресурсов. Берлин, в свою очередь, ждет от Астаны увеличения нефтяных поставок, поскольку без нефти и газа из России промышленность Германии замедляется. Астана также смотрит в будущее и, прогнозируя к 2040 году многократный спрос в мире на критические и редкоземельные металлы, предлагает добывать их в Казахстане. Токаев привел оценку Всемирного банка: в РК насчитывается более 5 тыс. неразведанных месторождений совокупной стоимостью более $46 трлн. Президент Казахстана считает очень перспективной идею создания на территории страны базового транзитного узла Евразии, чтобы обеспечить транспортировку грузов и на запад, и на восток континента. С учетом текущей геополитической ситуации (читайте — в обход России) это перспективно: т. н. «Средний коридор» может пройти из Китая в Казахстан, затем по Каспийскому морю в Азербайджан, Грузию и далее в страны Европы.

Следующим игроком в Центральной Азии являются увеличивающая свой вес Япония и Южная Корея.

Достигнута договоренность в ходе встречи глав МИД Японии и Казахстана Еко Камикавы и Мурата Нуртлеу на полях Генассамблеи ООН о проведении саммита «Центральная Азия – Япония» и он будет проведен в следующем году. В сообщении МИД Японии говорится, что Казахстан, будучи действующим председателем этого диалога, и Япония будут сотрудничать для координации с другими соответствующими странами.

Также в ходе встречи Еко Камикава предложила сотрудничать в развитии региональных связей и энергоперехода, и назвала Казахстан стратегическим партнером. Стоит напомнить, что в начале декабря прошлого года в Токио состоялся Центральноазиатский инвестиционный форум с участием представителей властей и бизнеса. После этого премьер-министр Японии Фумио Кисида дал поручение наладить диалог на высшем уровне со странами региона. Конечной целью этих геополитических проектов, с одной стороны, является Тюркский регион Китая – главные ворота страны в ЦА, Турцию и Европу.

Синьцзян-уйгурский автономный район, расположенный на северо-западе Китая, где более половины населения все еще составляют тюрки (уйгуры и казахи), за счет стремительного развития транспортной и логистической инфраструктуры, обретает растущее значение в торговых связях страны с Центральной Азией и Европой.

По данным Global Times, за первые 8 месяцев 2023 г. внешняя торговля Синьцзяна выросла на 51,2% в годовом исчислении, достигнув ок. $30 млрд.

Синьцзян имеет чрезвычайно выгодное и стратегически важное географическое расположение, обладая общей границей с Монголией, Россией, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Афганистаном, Пакистаном и Индией. Но основной поток товаров из этого региона приходится на ЦА. За первые 8 месяцев 2023 г. внешняя торговля Синьцзяна с этим регионом увеличилась на 59,1%. В целом на центрально-азиатские страны приходится 80,6% товарооборота Китая через Синьцзян.

По данным China Railway Urumqi Group Co Ltd, по состоянию на начало сентября общее количество входящих и исходящих грузовых поездов Китай-Европа, проходящих через Синьцзян, в этом году составило 10.017, что на 10,1% больше, чем в прошлом году.

Для обеспечения гарантий инвестиций этих проектов логистики и добычи стратегического сырья необходимо увеличивать военную безопасность.

В Ташкенте 26 сентября состоялась встреча глав генштабов США, Пакистана и стран ЦА. Обсуждены вопросы региональной безопасности, борьбы с терроризмом. Министр обороны Узбекистана Гурбанов принял главу Центрального командования ВС США (CENTCOM) генерала Куриллу. Центральное командование ВС США (CENTCOM) отвечает за планирование операций и управление американскими войсками в случае военных действий в регионах Ближнего Востока, Восточной Африки и ЦА. А также командующий Центральным командованием ВС США встретился в Узбекистане с начальниками генштабов Минобороны стран ЦА. Обсуждались вопросы региональной безопасности и стабильности, борьба с терроризмом и оказания гуманитарной помощи.

Это второй визит Майкла Куриллы в ЦА за последние два года. Курилла посещал Узбекистан летом 2022 года, вскоре после назначения на пост. В ходе прошлого визита, помимо руководства Минобороны, Курилла встретился с Мирзиёевым и секретарем Совбеза Виктором Махмудовым. Кроме Узбекистана, Курилла посетил Казахстан и Киргизию. США готовы вновь направить в зону Персидского залива дополнительные силы и средства в случае обострения напряженности в отношениях с Ираном и выявления предполагаемых угроз с его стороны судоходству в регионе, сообщил на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей (Defense Writers Group) командующий ВВС Центрального командования США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич.

Гринкевич тогда заявил, что усиленное военно-воздушное присутствие США сдержало какие бы то ни было действия Ирана против судоходства, но это сдерживание является временным. Он сказал, что не знает, как они отреагируют, если увидят изменение в расстановке сил и средств США в регионе, и отметил, что Вашингтон пытается подать следующий сигнал о наращивании сил в ответ на конкретную угрозу, демонстрируя важность региона для США.

Необходимо знать, что все проекты DEEP STATE базируются только одним мотивом – борьбой за выживание, управлением миром через контроль ресурсов логистики и обеспечение безопасности своих интересов.

Продолжение разъяснения Фикретом Шабановым проекта «Центральная Азия» мы опубликуем в ближайшие дни.

Рамелла Ибрагимхалилова