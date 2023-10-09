Вашингтон отправит на Ближний Восток дополнительно 20-25 истребителей для сдерживания Ирана

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Вашингтон на фоне обострения обстановки вокруг сектора Газа для сдерживания Ирана в ближайшее время дополнительно направит на Ближний Восток 20-25 истребителей F-15 и F-35.

Об этом, ссылаясь на информированные источники, сообщает американский телеканал CNN.

Телеканал подчеркнул, что целью переброски боевых самолетов в регионе является недопущение «иранской агрессии» и перерастания боевых действий за пределы израильских границ. О том, когда именно американские F-15 и F-35 прибудут на Ближний Восток, пока неизвестно.