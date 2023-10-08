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Собчак могут призвать в армию Израиля

Собчак могут призвать в армию Израиля

Российская телеведущая Ксения Собчак, получившая израильский паспорт и соответствует критериям объявленной мобилизации резервистов в Израиле, пишут «Новые известия».

В этом случае телеведущая должна пойти на службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), что объясняется ее соответствием критериям мобилизации.

Информация о наличии у Собчак израильских документов появилась в СМИ в октябре прошлого года. Согласно опубликованным фотографиям документов, она получила паспорт за месяц до этого. Утверждалось, что с этим документом она смогла уехать в Литву. До этого телеведущая неоднократно заявляла, что у нее нет иностранного гражданства.

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