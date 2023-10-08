Израиль нанес артиллерийский удар по Ливану (видео)

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Израиль решил нанести удары по одному из районов в Ливане, говорится в заявлении в Telegram-канале армии обороны страны. Это произошло после того, как в сторону израильской территории (на видео) было выпущено несколько минометных снарядов.

По данным израильских военных, снаряды упали в районе горы Дов на границе с Ливаном. О разрушениях или пострадавших не сообщалось. Ливанский телеканал al-Mayadeen уточнил, что под обстрел попала деревня Кфар-Шуба на юге Ливана. ЦАХАЛ пообещал, что вооруженные силы продолжат защищать безопасность жителей Израиля.