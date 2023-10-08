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Силы ООН в Ливане усилили патрулирование границы с Израилем

Силы ООН в Ливане усилили патрулирование границы с Израилем

Командование Временными силами ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) приняло дополнительные меры по поддержанию стабильной ситуации на ливано-израильской границе.

Об этом сообщил официальный представитель временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) Андреа Тененти.

«Миротворцы усилили патрулирование во всей зоне ответственности голубых касок, учитывая угрозу ракетных обстрелов», – сказал Тененти. По его словам, командование сил с самого начала событий в Газе «находится в постоянном контакте с ливанскими и израильскими военными, чтобы обеспечить эффективную координацию и избежать недоразумений».

«Наша основная цель – поддерживать стабильность вдоль всей линии границы в Южном Ливане и избегать любой эскалации, которая может иметь серьезные последствия для мирного населения», – подчеркнул он.

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