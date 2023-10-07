Путин, Мирзиёев и Токаев дали старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан

112 Просмотров

Президент России Владимир Путин запустил поставки российского газа в Узбекистан и Казахстан совместно с главами этих государств Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым. Это следует из трансляции в Telegram-канале Кремля.

«Большое всем спасибо за вашу работу. Уверен, что она будет продолжена», — сказал Путин на церемонии начала поставок. По словам российского лидера, он договорился с Мирзиеевым и Токаевым обсудить перспективы, которые являются значимыми в энергетике, не только в рамках поставок газа.