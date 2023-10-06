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СМИ: Пхеньян приступил к поставкам артиллерии России

СМИ: Пхеньян приступил к поставкам артиллерии России

Северная Корея решила начать предоставлять России артиллерию для ее войны против Украины. Непонятно, получает ли КНДР взамен за это другое оружие. Об этом сообщает CBS News.

Издание со ссылкой на американского чиновника сообщило о начале поставок Северной Кореей артиллерии в Россию.

«Пока непонятно, является ли эта передача частью новой долгосрочной цепочки поставок, или более ограниченной партией. Так же непонятно, что Северная Корея получает в обмен за это оружие», – говорится в материале.

Поддержка Северной Кореей Кремля, похоже, стала кульминацией саммита в прошлом месяце в РФ, когда Ким Чен Ын поехал на поезде, чтобы лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

Многие ожидали, что Ким попросит у Путина денег и еды, чтобы поддержать экономику Северной Кореи, в обмен на его поддержку вторжения РФ в Украину, а также на оружие и космические технологии.

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