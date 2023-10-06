Азербайджанские врачи лечат армян в Ханкенди (видео)

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Всего в поликлинику города Ханкенди, находящуюся в подчинении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB), поступило 14 обращений, каждому из обратившихся были оказаны необходимые медицинские услуги.

Согласно информации TƏBIB, первая помощь была оказана по адресу вызова двум лицам, обратившимся за неотложной скорой медицинской помощью. Из обратившихся в поликлинику пять человек были армянского происхождения.

Отметим, что с 1 октября текущего года в городе Ханкенди функционируют амбулаторная поликлиника и 7 бригад скорой и неотложной медицинской помощи в полном составе, обеспеченные медицинскими средствами. Деятельность поликлиники, работающей в режиме 7/24, осуществляется на основе дежурств.

В поликлинике имеются 3 кабинета для общего осмотра, кабинет для малых хирургических операций и перевязочная, 2 кабинета для медицинского наблюдения. Также в поликлинике стали делать электрокардиограмму.