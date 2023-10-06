Шахин Мустафаев: Сообщение с Нахчываном будет создано путем прохождения через Иран

423 Просмотров

Отношения Азербайджана и Ирана многогранны. Он охватывает экономику, торговлю, логистику и энергетику.

Об этом журналистам в Зангилане сообщил заместитель премьер-министра, сопредседатель Государственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном Шахин Мустафаев.

По словам Шахина Мустафаева, с помощью мостов, которые будут построены вблизи поселка Агбенд Зангиланского района и на территории Нахчывана, будет создано соединение путем прохождения через территорию Ирана. Ш.Мустафаев сообщил, что достигнута обоюдная договоренность и подготовлен проект моста. Кроме того, на берегах реки Араз были проведены восстановительные работы и река была возвращена в прежнее русло. При этом планируется создать инфраструктуру таможенных пунктов пропуска.

Вице-премьер отметил, что по Агбандскому шоссе ежедневно границу смогут пересекать 1100 автомобилей, 30 автобусов и 15 тысяч человек: «Эта дорога также будет обслуживать транзитные грузоперевозки. Это будет важно как для Азербайджана, Ирана, так и для региона. Эта дорога является необходимой инфраструктурой Восточно-Зангезурского экономического района. В результате регион станет логистическим центром.

Он добавил, что помимо автодороги в этом районе планируется построить и железнодорожный мост. Вся инфраструктура будет реализована в течение года.