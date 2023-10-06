Шахин Мустафаев: Сообщение с Нахчываном будет создано путем прохождения через Иран |
Армения опоздала на поезд. Окончательно! «Зангезурский коридор» сместился на территорию Ирана |
Нобелевская премия мира присуждена этнической азербайджанке |
Саммит в Гранаде: Азербайджан не участвовал. Но выиграл |
Турецкое грузовое судно подорвалось на мине в Черном море |
«Карабах» победил в гостях шведский «Хеккен» (видео) |
Во Франции исключили введение санкций в отношении Азербайджана |
SOCAR получила от «Лукойла» кредит на сумму $1,5 млрд |
Еврокомиссия склоняет Армению к участию в прокладке энергокабеля из Азербайджана в Румынию |
Главное Важно

Шахин Мустафаев: Сообщение с Нахчываном будет создано путем прохождения через Иран

Шахин Мустафаев: Сообщение с Нахчываном будет создано путем прохождения через Иран

Отношения Азербайджана и Ирана многогранны. Он охватывает экономику, торговлю, логистику и энергетику.

Об этом журналистам в Зангилане сообщил заместитель премьер-министра, сопредседатель Государственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном Шахин Мустафаев.

По словам Шахина Мустафаева, с помощью мостов, которые будут построены вблизи поселка Агбенд Зангиланского района и на территории Нахчывана, будет создано соединение путем прохождения через территорию Ирана. Ш.Мустафаев сообщил, что достигнута обоюдная договоренность и подготовлен проект моста. Кроме того, на берегах реки Араз были проведены восстановительные работы и река была возвращена в прежнее русло. При этом планируется создать инфраструктуру таможенных пунктов пропуска.

Вице-премьер отметил, что по Агбандскому шоссе ежедневно границу смогут пересекать 1100 автомобилей, 30 автобусов и 15 тысяч человек: «Эта дорога также будет обслуживать транзитные грузоперевозки. Это будет важно как для Азербайджана, Ирана, так и для региона. Эта дорога является необходимой инфраструктурой Восточно-Зангезурского экономического района. В результате регион станет логистическим центром.

Он добавил, что помимо автодороги в этом районе планируется построить и железнодорожный мост. Вся инфраструктура будет реализована в течение года.

Теги:
Из этой рубрики
Замкнутый круг истории, или Возрождение Наполеона III
Важно

Замкнутый круг истории, или Возрождение Наполеона III

2023/10/06, 15:14
Шахин Мустафаев: Сообщение с Нахчываном будет создано путем прохождения через Иран
Важно

Шахин Мустафаев: Сообщение с Нахчываном будет создано путем прохождения через Иран

2023/10/06, 14:57
Армения опоздала на поезд. Окончательно! «Зангезурский коридор» сместился на территорию Ирана
Важно

Армения опоздала на поезд. Окончательно! «Зангезурский коридор» сместился на территорию Ирана

2023/10/06, 14:16
Саммит в Гранаде: Азербайджан не участвовал. Но выиграл
Важно

Саммит в Гранаде: Азербайджан не участвовал. Но выиграл

2023/10/06, 12:58
Германия не желает тонуть вместе с Францией: закулисье звонка Шольца Алиеву
Важно

Германия не желает тонуть вместе с Францией: закулисье звонка Шольца Алиеву

2023/10/05, 12:20
Армянские источники назвали дату ухода из Карабаха росмиротворцев
Важно

Армянские источники назвали дату ухода из Карабаха росмиротворцев

2023/10/05, 10:14
Макрон подставляет подножку европейской дипломатии и испытывает терпение Баку
Важно

Макрон подставляет подножку европейской дипломатии и испытывает терпение Баку

2023/10/04, 16:45
Кремль подтвердил проведение секретных трехсторонних переговоров по Карабаху
Важно

Кремль подтвердил проведение секретных трехсторонних переговоров по Карабаху

2023/10/04, 14:19
Армения проиграла Армению
Важно

Армения проиграла Армению

2023/10/03, 16:28