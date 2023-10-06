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Эльчин Амирбеков: Кредит доверия Азербайджана к Франции равен нулю

Эльчин Амирбеков: Кредит доверия Азербайджана к Франции равен нулю

Кредит доверия Азербайджана к Франции в качестве даже потенциального посредника в процессе нормализации отношений с Арменией сегодня равен нулю.

Об этом в интервью французской радиостанции Radiofrance заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям, посол Эльчин Амирбеков, передает Report.

«Оголтелая поддержка Армении со стороны нынешнего политического руководства Франции привела к ситуации, когда никто в Азербайджане не готов даже теоретически рассматривать Париж в качестве стороны, способной внести хоть какой-то полезный вклад в продвижение нормализации отношений между Баку и Ереваном. Скорее наоборот», – сказал он.

Э. Амирбеков подчеркнул, что последним свидетельством ангажированности Парижа в деле самоотверженной защиты армянских интересов явилось объявленное на днях министром иностранных дел Франции Катрин Колонной решения Парижа вывести на новый качественный уровень военно-техническое сотрудничество с Ереваном, включая поставок своему де-факто союзнику вооружения и военной техники.

«Подобный безрассудный шаг Франции не только сводит на нет ее необузданные амбиции «миротворца», но и подводит регион к новой опасной черте военного противостояния, подстрекая Армению к новым смертоносным провокациям и новой агрессии против Азербайджана»,- заключил представитель президента.

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