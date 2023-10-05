Еврокомиссия склоняет Армению к участию в прокладке энергокабеля из Азербайджана в Румынию

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Еврокомиссия призвала Армению принять участие в проекте черноморской подводной линии электропередачи (черноморского энергокабеля) из Азербайджана в Румынию и обещает помощь Еревану в ядерной безопасности.

Об этом говорится в совместном заявлении, подписанном по итогам встречи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде.

«Еврокомиссия поддержит участие Армении в региональных проектах, таких как проект черноморского энергокабеля. ЕК расширит техническую помощь Армении в сфере воздушной и ядерной безопасности», – отмечается в сообщении.

Проект черноморского энергокабеля мощностью 3 ГВт был утвержден Еврокомиссией в 2022 году. Он предусматривает создание прямой подводной линии электропередачи из Азербайджана через Грузию и Черное море в Румынию и другие страны ЕС. Он рассматривается как один из способов компенсации потерь от разрыва энергетических отношений ЕС с Россией и одновременно как способ противодействия китайской инициативе «Один пояс – один путь».