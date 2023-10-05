Полиция Азербайджана взяла под охрану религиозные объекты на освобожденных территориях (видео) |
Анкара осудила антиазербайджанскую резолюцию Европарламента |
Макрон против антиазербайджанских санкций |
Мишель пригласил лидеров Азербайджана и Армении на переговоры в Брюссель |
Пашинян официально признал в Гранаде принадлежность Карабаха Азербайджану |
Более 50 человек погибли при ударе ВС РФ по магазину в Харьковской области (обновлено, фото, видео) |
Путин: Армения признала Карабах частью Азербайджана (видео) |
Сотрудник МВД Азербайджана подорвался на противопехотной мине |
Выступление Маска на Международном конгрессе астронавтики в Баку (видео) |
Главное Экономика

Еврокомиссия склоняет Армению к участию в прокладке энергокабеля из Азербайджана в Румынию

Еврокомиссия склоняет Армению к участию в прокладке энергокабеля из Азербайджана в Румынию

Еврокомиссия призвала Армению принять участие в проекте черноморской подводной линии электропередачи (черноморского энергокабеля) из Азербайджана в Румынию и обещает помощь Еревану в ядерной безопасности.

Об этом говорится в совместном заявлении, подписанном по итогам встречи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде.

«Еврокомиссия поддержит участие Армении в региональных проектах, таких как проект черноморского энергокабеля. ЕК расширит техническую помощь Армении в сфере воздушной и ядерной безопасности», – отмечается в сообщении.

Проект черноморского энергокабеля мощностью 3 ГВт был утвержден Еврокомиссией в 2022 году. Он предусматривает создание прямой подводной линии электропередачи из Азербайджана через Грузию и Черное море в Румынию и другие страны ЕС. Он рассматривается как один из способов компенсации потерь от разрыва энергетических отношений ЕС с Россией и одновременно как способ противодействия китайской инициативе «Один пояс – один путь».

Теги:
Из этой рубрики
Еврокомиссия склоняет Армению к участию в прокладке энергокабеля из Азербайджана в Румынию
Экономика

Еврокомиссия склоняет Армению к участию в прокладке энергокабеля из Азербайджана в Румынию

2023/10/05, 22:36
Баку и Европейский банк обсудили развитие связей
Экономика

Баку и Европейский банк обсудили развитие связей

2023/10/05, 17:49
В Шуше состоится заседание Совета министров ОЭС
Экономика

В Шуше состоится заседание Совета министров ОЭС

2023/10/05, 14:59
Госдолг США достиг исторического максимума
Экономика

Госдолг США достиг исторического максимума

2023/10/05, 00:09
Сердар Бердымухамедов принял Джаббарова
Экономика

Сердар Бердымухамедов принял Джаббарова

2023/10/04, 22:27
Баку и Тегеран обсудят дорожные проекты
Экономика

Баку и Тегеран обсудят дорожные проекты

2023/10/04, 22:13
Азербайджан и Туркменистан обсудили двустороннее сотрудничество (фото)
Экономика

Азербайджан и Туркменистан обсудили двустороннее сотрудничество (фото)

2023/10/04, 19:19
Вагит Алекперов стал богаче на 6,4 млрд долларов
Экономика

Вагит Алекперов стал богаче на 6,4 млрд долларов

2023/10/03, 00:31
NASA заинтересовано в проведении исследований в Азербайджане
Экономика

NASA заинтересовано в проведении исследований в Азербайджане

2023/10/02, 18:19