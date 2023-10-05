Полиция Азербайджана взяла под охрану религиозные объекты на освобожденных территориях (видео) |
Анкара осудила антиазербайджанскую резолюцию Европарламента |
Макрон против антиазербайджанских санкций |
Мишель пригласил лидеров Азербайджана и Армении на переговоры в Брюссель |
Пашинян официально признал в Гранаде принадлежность Карабаха Азербайджану |
Более 50 человек погибли при ударе ВС РФ по магазину в Харьковской области (обновлено, фото, видео) |
Путин: Армения признала Карабах частью Азербайджана (видео) |
Сотрудник МВД Азербайджана подорвался на противопехотной мине |
Выступление Маска на Международном конгрессе астронавтики в Баку (видео) |
Главное Мир

Путин поспорил с Маргаритой Симоньян о Пашиняне (видео)

Путин поспорил с Маргаритой Симоньян о Пашиняне (видео)

Президент России Владимир Путин не согласился с главным редактором RT Маргаритой Симоньян в том, что кто-то привёл к власти в Армении премьер-министра Никола Пашиняна, чтобы он в итоге отдал Карабах.

«Я не могу с вами согласиться с тем, что премьер Пашинян был приведён к власти кем-то со стороны и для того, чтобы сдать Карабах. Всё-таки это был выбор армянского народа. Да, можно по-разному относиться к избирательным процессам, но это факт», — сказал он.

По словам Путина, в прошлом Пашинян говорил, что Карабах — это часть Армении, правда, потом его позиция кардинально поменялась.

«В ходе конфликта 2020 года я же с ним общался, и, на мой взгляд, он искренне стремился к тому, чтобы ситуацию удержать, сохранить. Я сейчас не говорю, правильные были решения, ошибочные, — не моё дело об этом судить, но говорить о том, что он целенаправленно сдавал Карабах, считаю несправедливым», — заключил он.

Теги:
Из этой рубрики
Ахмадинежаду не позволили покинуть Иран и отобрали паспорт (видео)
Мир

Ахмадинежаду не позволили покинуть Иран и отобрали паспорт (видео)

2023/10/05, 22:44
Путин поспорил с Маргаритой Симоньян о Пашиняне (видео)
Мир

Путин поспорил с Маргаритой Симоньян о Пашиняне (видео)

2023/10/05, 21:52
Кахраманмараш тряхнуло на 4,4 балла
Мир

Кахраманмараш тряхнуло на 4,4 балла

2023/10/05, 20:56
Маск поделился публикацией о выступлении на Конгрессе в Баку
Мир

Маск поделился публикацией о выступлении на Конгрессе в Баку

2023/10/05, 20:03
Путин раскрыл протокол применения ядерного оружия (видео)
Мир

Путин раскрыл протокол применения ядерного оружия (видео)

2023/10/05, 19:50
Более 50 человек погибли при ударе ВС РФ по магазину в Харьковской области (обновлено, фото, видео)
Мир

Более 50 человек погибли при ударе ВС РФ по магазину в Харьковской области (обновлено, фото, видео)

2023/10/05, 19:21
В США прокомментировали воздушную операцию Турции против террористов РПК
Мир

В США прокомментировали воздушную операцию Турции против террористов РПК

2023/10/05, 18:42
Путин заявил, что Россия не начинала войну в Украине
Мир

Путин заявил, что Россия не начинала войну в Украине

2023/10/05, 18:21
Выступление Маска на Международном конгрессе астронавтики в Баку (видео)
Мир

Выступление Маска на Международном конгрессе астронавтики в Баку (видео)

2023/10/05, 18:06