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Азербайджан организовал экскурсии для украинских детей (фото)

Азербайджан организовал экскурсии для украинских детей (фото)

Организованы экскурсии украинских детей в развлекательный центр «Габаленд» и в город Шеки.

Согласно информации Министерства труда и социальной защиты населения, дети ознакомились в Габале и в Шеки с памятниками истории и архитектуры мирового и местного значения, Дворцом шекинских ханов, караван-сараем, отведали блюда шекинской кухни.

В период реабилитации будут организованы поездки украинских детей и в другие регионы нашей страны.

Отметим, что поездка 30 детей из Украины в нашу страну организована Государственным агентством медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения. В рамках 15-дневной программы социальной реабилитации детей, размещенных в Габалинском детском реабилитационном центре агентства, оказывается поддержка в стабилизации их эмоционального состояния, а также в обеспечении их интеграции в общество.

Дети проходят такие лечебные процедуры, как лечебный массаж, лечебный бассейн и ванна, арт-терапия, трудотерапия, индивидуальные и групповые терапии с участием профессионального психолога.

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