Росмиротворцы свернули посты в трех районах Карабаха

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Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Карабаха.

Об этом говорится в ежедневном бюллетене Минобороны России.

Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано.

Завершено свертывание временных наблюдательных постов вдоль бывшей линии соприкосновения сторон в Аскеранском, Агдеринском и Шушинском районах.

Охрана мест хранения вооружения, военной техники и боеприпасов организована совместными российско-азербайджанскими сторожевыми постами.