Росмиротворцы свернули посты в трех районах Карабаха

Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Карабаха.
Об этом говорится в ежедневном бюллетене Минобороны России.
Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано.
Завершено свертывание временных наблюдательных постов вдоль бывшей линии соприкосновения сторон в Аскеранском, Агдеринском и Шушинском районах.
Охрана мест хранения вооружения, военной техники и боеприпасов организована совместными российско-азербайджанскими сторожевыми постами.