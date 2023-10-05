Politico: ЕС не станет вводить санкции против Баку |
Германия не желает тонуть вместе с Францией: закулисье звонка Шольца Алиеву |
СГБ показала кадры задержания Араика Арутюняна (видео) |
Армянские источники назвали дату ухода из Карабаха росмиротворцев |
Историческое фото Ильхама Алиева с его отцом показали на космической станции |
Улица в Ханкенди будет названа в честь Тараса Шевченко |
Цимбалюк: Азербайджан показал, как следует восстанавливать территориальную целостность |
3 года назад ВС Азербайджана освободили еще три села Джабраильского района |
Турецкий министр допустил прокладку Зангезурского коридора через Иран |
Главное Политика

Абдоллахиян на встрече с Халафовым заявил о стремлении Ирана расширить связи с Азербайджаном

Абдоллахиян на встрече с Халафовым заявил о стремлении Ирана расширить связи с Азербайджаном

Язык мира должен в будущем возобладать в регионе Южного Кавказа над языком напряженности и конфликтов. Такое мнение выразил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на встрече с представителем президента Азербайджана по особым поручениям Халафом Халафовым.

«Восстановление азербайджанского суверенитета над регионом Нагорного Карабаха делает необходимым начало новой главы в региональном сотрудничестве ради мира и экономического развития на Кавказе. Мы считаем, что отныне язык мира в регионе должен возобладать над языком конфликтов и напряженности», – приводятся слова Абдоллахияна в официальном аккаунте иранского МИД в соцсети X (ранее Twitter).

Глава внешнеполитического ведомства также выразил стремление Ирана в дальнейшем расширить связи с Азербайджаном во всех отраслях.

Со своей стороны Халафов отметил существенный прогресс в отношениях между Тегераном и Баку. Он также подчеркнул, что обеспечение прав и свобод представителей армянского населения в Карабахе является приоритетом для властей Азербайджана.

Теги:
Из этой рубрики
Politico: ЕС не станет вводить санкции против Баку
Политика

Politico: ЕС не станет вводить санкции против Баку

2023/10/05, 12:51
Ильхам Алиев принял новых послов Иордании и Саудовской Аравии
Политика

Ильхам Алиев принял новых послов Иордании и Саудовской Аравии

2023/10/05, 12:20
Абдоллахиян на встрече с Халафовым заявил о стремлении Ирана расширить связи с Азербайджаном
Политика

Абдоллахиян на встрече с Халафовым заявил о стремлении Ирана расширить связи с Азербайджаном

2023/10/05, 11:40
Олаф Шольц позвонил Ильхаму Алиеву и поддержал территориальную целостность Азербайджана
Политика

Олаф Шольц позвонил Ильхаму Алиеву и поддержал территориальную целостность Азербайджана

2023/10/05, 09:45
Швеция не хочет портить отношения с Турцией
Политика

Швеция не хочет портить отношения с Турцией

2023/10/05, 00:33
Турецкий министр допустил прокладку Зангезурского коридора через Иран
Политика

Турецкий министр допустил прокладку Зангезурского коридора через Иран

2023/10/04, 23:51
Папикян обсудил с послом Франции ситуацию на условной границе с Азербайджаном (фото)
Политика

Папикян обсудил с послом Франции ситуацию на условной границе с Азербайджаном (фото)

2023/10/04, 23:42
Раиси против сил НАТО на Южном Кавказе
Политика

Раиси против сил НАТО на Южном Кавказе

2023/10/04, 20:17
МИД Азербайджана напомнил Франции о преступлениях против азербайджанцев
Политика

МИД Азербайджана напомнил Франции о преступлениях против азербайджанцев

2023/10/04, 20:11