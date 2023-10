Азербайджан и Туркменистан обсудили двустороннее сотрудничество (фото)

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, проводя официальные встречи в рамках визита в Туркменистан, обсудил с туркменскими коллегами возможности сотрудничества в энергетической, транспортной, инвестиционной, торговой, сельскохозяйственной, культурной, гуманитарной и других сферах.

Об этом он написал в соцсети Х, сопроводив сказанное соответствующими фотографиями.

🇦🇿🇹🇲 As part of our visit to Turkmenistan, together with our colleagues, we had the opportunity to meet with Batir Amanov, the Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers of Turkmenistan. Our discussions revolved around the prospects for enhancing bilateral relations in the… pic.twitter.com/duH7wRngxO

