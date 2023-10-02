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7 армян запросили гражданство Азербайджана

7 армян запросили гражданство Азербайджана

В рамках соответствующих поручений, данных рабочей группе по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе с целью обеспечения устойчивой реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, в азербайджанское общество и предоставления им возможности пользоваться заботой азербайджанского государства, сотрудники Государственной миграционной службы, Министерства труда и социальной защиты населения продолжают деятельность в карабахском экономическом районе.

В совместном сообщении пресс-служб обеих структур говорится, что для первичной регистрации в целях присоединения к процессу реинтеграции в приемное отделение, расположенное в городе Ханкенди, добровольно обратились 5 жителей, а во время выездного приема, проведенного в регионе, еще 2 жителя обратились в Государственную миграционную службу. От этих 7 жителей были получены заявки на первичную регистрацию, и им будет предоставлена дополнительная информация об исполнении их заявлений. Каждый из заявителей выразил желание жить в Карабахском экономическом районе и, получив гражданство Азербайджана, пользоваться покровительством азербайджанского государства. Кроме того, во время выездного приема была проведена правовая просветительская работа с другими жителями, которые были проинформированы о процессе реинтеграции.

Также для определения текущих потребностей в связи с гуманитарной ситуацией Министерством труда и социальной защиты населения была проведена оценка первичных социально-психологических, социальных, реабилитационных услуг с жителями, определены их потребности. В ходе оценки была проведена социально-психологическая просветительская работа, даны консультации по вопросам инвалидности и реабилитационных услуг.

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