Глава муниципалитета Кахраманмараша выразил благодарность Азербайджану

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Мы благодарны Азербайджану за поддержку, оказанную Турции после землетрясения.

Об этом заявил председатель муниципалитета Кахраманмараша Хайреттин Гюнгер, которого цитирует «Репорт».

«Сразу после землетрясения Азербайджан отправил в Турцию палатки. Ваш медицинский персонал оказал помощь пострадавшим при землетрясении. За это мы всегда будем благодарны братской стране. Мы постоянно чувствовали вашу поддержку, чувствовали, что мы одна нация, два государства. Я благодарю правительство Азербайджана от своего имени и от имени нашего города», – сказал Х.Гюнгер.