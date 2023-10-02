Глава муниципалитета Кахраманмараша выразил благодарность Азербайджану

Мы благодарны Азербайджану за поддержку, оказанную Турции после землетрясения.
Об этом заявил председатель муниципалитета Кахраманмараша Хайреттин Гюнгер, которого цитирует «Репорт».
«Сразу после землетрясения Азербайджан отправил в Турцию палатки. Ваш медицинский персонал оказал помощь пострадавшим при землетрясении. За это мы всегда будем благодарны братской стране. Мы постоянно чувствовали вашу поддержку, чувствовали, что мы одна нация, два государства. Я благодарю правительство Азербайджана от своего имени и от имени нашего города», – сказал Х.Гюнгер.