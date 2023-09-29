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Полиция Швеции вновь разрешила иракскому мигранту сжечь Коран

Полиция Швеции вновь разрешила иракскому мигранту сжечь Коран

Иракский иммигрант Салван Момика, организовавший несколько акций с сожжением Корана, получил разрешение провести новое собрание в шведском городе Мальмё, сообщает шведское радио Sveriges Radio.

«Салван Момика, который стоит за несколькими сожжениями Корана в Швеции в последние несколько недель, теперь получил разрешение вновь провести так называемое «массовое собрание» в Мальмё», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет в субботу утром. Aftonbladet отмечает, что разрешение на собрание выдала полиция.

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